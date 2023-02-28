Служба по организации выборов: не нужно фотографировать свой бюллетень

Государственная служба по организации выборов получила несколько запросов о фотографировании бюллетеней. Такая деятельность противоречит принципу тайного голосования, закрепленному в Конституции Эстонской Республики. Это важно для защиты избирателя - никому не нужно знать, как и за кого проголосовал избиратель.

Просьбы о предоставлении информации о вашем бюллетене или электронном голосовании следует игнорировать. Если на избирателя надавили, чтобы он раскрыл свой выбор электронного голосования, он сможет изменить свой электронный голос. Избиратель может снова проголосовать по интернету до вечера субботы, 20:00, или с бюллетенем на избирательном участке до вечера воскресенья, 20:00.