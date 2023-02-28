Беспилотники упали в Подмосковье и еще четырех регионах России. Что известно

Минобороны утверждает, что летательные аппараты «были подавлены» российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о возможных атаках беспилотников сразу в нескольких российских регионах:

Появление беспилотников в Белгороде, Брянской области, Туапсе и Адыгее, а также сообщения о возможном появлении дрона в районе Санкт-Петербурга - крупнейшее подобное событие за последние недели. Достоверных данных о принадлежности этих аппаратов нет, но самое логичное в такой ситуации - предположить, что за этим могут стоять украинские военные. Что было целями дронов, сказать трудно, только один из них - в Туапсе - взорвался на территории НПЗ «Роснефти».

Это довольно разные происшествия. Судя по обломкам, которые были найдены на месте взрыва аппарата в Адыгее (снимки появились в телеграм-каналах), он был оснащен турбореактивным двигателем. Видео, на котором якобы запечатлен момент удара по нефтебазе в Туапсе, также попало в сеть. Звук на нем запаздывает относительно видеодорожки, но если он оригинальный, а не был наложен позднее, то этот взрыв также устроил аппарат с реактивным двигателем - его шум отчетливо слышен на видео.