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В России предложили ввести уголовную ответственность за «русофобию»

Meduza.io
В России предложили ввести уголовную ответственность за «русофобию»
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Кремль. Иллюстративное фото
Кремль. Иллюстративное фото Фото: OlegDoroshin/Shutterstock

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что необходимо дать юридическое определение русофобии и ввести уголовную ответственность за ее проявление, пишет Meduza. 

По его словам, это нужно сделать, чтобы исполнить поручения президента РФ Владимира Путина об установлении уголовной ответственности за дискриминацию или призывы к ней в отношении россиян, проживающих за рубежом.

«Наша сегодняшняя задача - попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью», - заявил Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что пока нет возможности наказать жителей других стран за проявление русофобии. По его словам, «это работа на будущее» - юридически определить понятие - «русофобия».

В свою очередь представитель Генпрокуратуры РФ, начальник управления по надзору за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов предложил рассматривать русофобию «как проявление экстремизма».

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