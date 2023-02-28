В России предложили ввести уголовную ответственность за «русофобию»

По его словам, это нужно сделать, чтобы исполнить поручения президента РФ Владимира Путина об установлении уголовной ответственности за дискриминацию или призывы к ней в отношении россиян, проживающих за рубежом.

«Наша сегодняшняя задача - попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью», - заявил Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что пока нет возможности наказать жителей других стран за проявление русофобии. По его словам, «это работа на будущее» - юридически определить понятие - «русофобия».