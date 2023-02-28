Оператор «Литовских железных дорог» LTG Cargo ужесточит контроль за перевозками грузов, следующих из Беларуси в Калининградскую область, чтобы предотвратить обход санкций, сообщила компания.
Литва ужесточит контроль за грузами из Беларуси в Калининградскую область
Как сообщила LTG Cargo, с первого марта все клиенты компании, перевозящие грузы из Беларуси или в Калининградскую область, должны будут предоставить дополнительную подробную информацию и документацию и повторно подать заявки на транспортировку из третьих стран.
«Мы очень строго относимся к возможным попыткам предприятий обойти международный санкционный контроль и сделаем все возможное в нашей сфере деятельности, чтобы предотвратить это», - сказал председатель правления LTG Cargo Арнолдас Укенекас.
В случае возникновения подозрений о попытках обойти санкции, а также при отказе клиентов предоставить какие-либо из запрошенных дополнительных документов, LTG Cargo будет останавливать перевозку таких грузов.
«Мы проводим особо тщательные проверки грузов, прибывающих из Беларуси и других стран. Мы обновили правила подачи заявок и проинформировали об этом наших клиентов», - сказала глава LTG Cargo Эгле Шиме.
Как сообщалось, LTG Cargo в 2022 году перевезла около 31 миллионов тонн грузов, что на 39 процентов (на 20 миллионов тонн) меньше, чем в 2021 году.
В 2022 году грузопотоки снизились в связи с объявленными международными санкциями в отношении России и Беларуси, самостоятельными решениями отдельных заказчиков не перевозить грузы из этих стран, а также действиями LTG Cargo по сокращению связей с этими странами, сообщала компания.