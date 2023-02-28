Литва ужесточит контроль за грузами из Беларуси в Калининградскую область

Как сообщила LTG Cargo, с первого марта все клиенты компании, перевозящие грузы из Беларуси или в Калининградскую область, должны будут предоставить дополнительную подробную информацию и документацию и повторно подать заявки на транспортировку из третьих стран.

«Мы очень строго относимся к возможным попыткам предприятий обойти международный санкционный контроль и сделаем все возможное в нашей сфере деятельности, чтобы предотвратить это», - сказал председатель правления LTG Cargo Арнолдас Укенекас.

В случае возникновения подозрений о попытках обойти санкции, а также при отказе клиентов предоставить какие-либо из запрошенных дополнительных документов, LTG Cargo будет останавливать перевозку таких грузов.

«Мы проводим особо тщательные проверки грузов, прибывающих из Беларуси и других стран. Мы обновили правила подачи заявок и проинформировали об этом наших клиентов», - сказала глава LTG Cargo Эгле Шиме.

Как сообщалось, LTG Cargo в 2022 году перевезла около 31 миллионов тонн грузов, что на 39 процентов (на 20 миллионов тонн) меньше, чем в 2021 году.