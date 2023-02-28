Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 февраля: о нехватке донорской крови, втором Съезде народных депутатов России, чем опасен вирус папилломы и как уберечься от опасного заболевания
Сегодня в выпуске:
- Сегодня 370 день войны в Украине. Какие санкции приняты в отношении России и о самых важных событиях последних дней - в нашем сюжете.
- Короткие новости: о нехватке донорской крови, каким будет родительское пособие в марте и в каких городах Эстонии, Миобороны хочет показать подбитый российский танк.
- В Варшаве прошёл второй Съезд народных депутатов России — собрание бывших народных избранников разных уровней и созывов, выступающих против российского вторжения в Украину и аннексии Крыма, претендующее на роль переходнОго парламента в пост-путинской России. Посетил съезд и наш специальный корреспондент.
- Люди всегда были удивительными. Чтобы в этом в очередной раз убедиться, стоит посмотреть на людей увлеченных таким видом спорта как, гонки на минитракторах и газонокосилках, что и сделал наш специальный корреспондент из Ида-Вирумаа.
- С миру по нитке: про массовое отравление устрицам в Хельсинки, что за сообщения прозвучали в эфире российских радиостанций и что будет предоставлено шведским школьникам.
- Департамент здоровья не устаёт напоминать: рак шейки матки можно предотвратить с помощью вакцины. Наш корреспондент встретилась со специалистами и выяснила, кто, где и на каких условиях может проверить своё здоровье и получить вакцину.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 февраля.