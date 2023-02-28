«Новости в 7» за 28 февраля: о нехватке донорской крови, втором Съезде народных депутатов России, чем опасен вирус папилломы и как уберечься от опасного заболевания

Сегодня в выпуске:

- Сегодня 370 день войны в Украине. Какие санкции приняты в отношении России и о самых важных событиях последних дней - в нашем сюжете.

- Короткие новости: о нехватке донорской крови, каким будет родительское пособие в марте и в каких городах Эстонии, Миобороны хочет показать подбитый российский танк.

- В Варшаве прошёл второй Съезд народных депутатов России — собрание бывших народных избранников разных уровней и созывов, выступающих против российского вторжения в Украину и аннексии Крыма, претендующее на роль переходнОго парламента в пост-путинской России. Посетил съезд и наш специальный корреспондент.

- Люди всегда были удивительными. Чтобы в этом в очередной раз убедиться, стоит посмотреть на людей увлеченных таким видом спорта как, гонки на минитракторах и газонокосилках, что и сделал наш специальный корреспондент из Ида-Вирумаа.

- С миру по нитке: про массовое отравление устрицам в Хельсинки, что за сообщения прозвучали в эфире российских радиостанций и что будет предоставлено шведским школьникам.

- Департамент здоровья не устаёт напоминать: рак шейки матки можно предотвратить с помощью вакцины. Наш корреспондент встретилась со специалистами и выяснила, кто, где и на каких условиях может проверить своё здоровье и получить вакцину.