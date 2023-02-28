Вт, 28.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ушел из жизни бывший глава правительства ЭССР Индрек Тооме

BNS
Ушел из жизни бывший глава правительства ЭССР Индрек Тооме
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Предприниматель Индрек Тооме.
Предприниматель Индрек Тооме. Фото: Peeter Langovits

Предприниматель и бывший политик Эстонской ССР Индрек Тооме скончался в возрасте 79 лет.

Индрек Тооме родился 19 сентября 1943 года в Таллинне. В 1968 году окончил Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-электронщик и Высшую партийную школу при ЦК КПСС по заочной форме обучения. В 1972–1992 годах был депутатом Верховного Совета Эстонской ССР.

Индрек Тооме был одним из основателей Эстонской студенческой строительной дружины в 1964 году, он участвовал в ее работе с 1964 по 1967 годы. Член КПСС с 1968 года.

В 1968 году был направлен на кафедру промышленной электроники ТПИ ассистентом. Он начал работать в ЦК ЛКСМ Эстонии после личной беседы с Иваном Кябином.

В 1968–1978 годах был на комсомольской работе – заведующий студенческим отделом ЦК ЛКСМЭ в 1968–1970 годах, ответственный организатор отдела комсомольских органов ЦК ЛКСМЭ, инспектор (курировал союзные республики Центральной Азии) в 1970–1972 годы, секретарь ЦК ЛКСМЭ и первый секретарь ЦК ЛКСМЭ в 1972–1978 годы.

В 1978–1984 годах занимал пост секретаря Тартуского городского комитета КПЭ. С 1981 года - кандидат в члены бюро ЦК КПЭ, в 1984–1988 годах заместитель председателя и первый заместитель Совета Министров Эстонской ССР.

В 1988 году 10 месяцев был секретарем ЦК КПЭ. В 1988–1990 годах - председатель Совета Министров Эстонской ССР и Премьер-министр правительства Эстонской ССР (правительство Индрека Тооме).

В 1990–1992 годах был председателем Верховного Совета Эстонской ССР и комиссии по иностранным делам Верховного Совета Эстонской Республики.

С 1972 по 1992 годы был депутатом Верховного Совета Эстонской ССР, членом Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, председателем комиссий Верховного Совета Эстонской ССР, членом Верховного Совета Эстонской ССР и председателем комиссии по иностранным делам. В 1989–1991 годах был членом Съезда народных депутатов СССР.

Индрек Тооме был председателем правления банка Balti Ühispank, а с осени 1992 года сотрудничал с риэлторской компанией SRV Kinnisvara AS и связанными с ней компаниями в качестве одного из акционеров и члена советов и правлений.

Ключевые слова
Наверх