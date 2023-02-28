Ушел из жизни бывший глава правительства ЭССР Индрек Тооме

Индрек Тооме родился 19 сентября 1943 года в Таллинне. В 1968 году окончил Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-электронщик и Высшую партийную школу при ЦК КПСС по заочной форме обучения. В 1972–1992 годах был депутатом Верховного Совета Эстонской ССР.

Индрек Тооме был одним из основателей Эстонской студенческой строительной дружины в 1964 году, он участвовал в ее работе с 1964 по 1967 годы. Член КПСС с 1968 года.

В 1968 году был направлен на кафедру промышленной электроники ТПИ ассистентом. Он начал работать в ЦК ЛКСМ Эстонии после личной беседы с Иваном Кябином.

В 1968–1978 годах был на комсомольской работе – заведующий студенческим отделом ЦК ЛКСМЭ в 1968–1970 годах, ответственный организатор отдела комсомольских органов ЦК ЛКСМЭ, инспектор (курировал союзные республики Центральной Азии) в 1970–1972 годы, секретарь ЦК ЛКСМЭ и первый секретарь ЦК ЛКСМЭ в 1972–1978 годы.

В 1978–1984 годах занимал пост секретаря Тартуского городского комитета КПЭ. С 1981 года - кандидат в члены бюро ЦК КПЭ, в 1984–1988 годах заместитель председателя и первый заместитель Совета Министров Эстонской ССР.

В 1988 году 10 месяцев был секретарем ЦК КПЭ. В 1988–1990 годах - председатель Совета Министров Эстонской ССР и Премьер-министр правительства Эстонской ССР (правительство Индрека Тооме).

В 1990–1992 годах был председателем Верховного Совета Эстонской ССР и комиссии по иностранным делам Верховного Совета Эстонской Республики.

С 1972 по 1992 годы был депутатом Верховного Совета Эстонской ССР, членом Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, председателем комиссий Верховного Совета Эстонской ССР, членом Верховного Совета Эстонской ССР и председателем комиссии по иностранным делам. В 1989–1991 годах был членом Съезда народных депутатов СССР.