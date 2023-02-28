Разведка Латвии: военные действия в Украине продолжатся по крайней мере весь этот год

Россия использовала эту зиму для восстановления сил, и почти наверняка и Россия, и Украина воспользуются возможностями для наступления, если они возникнут. Стратегическая цель России остается прежней, поэтому вполне вероятно, что Россия планирует возобновить наступательную кампанию после зимнего отдыха.

Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления атаки на Киев. При этом тактической целью-минимум останется захват Донбасса.

Как отмечает SAB, в настоящее время предпосылок для возобновления мирных переговоров нет. Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы, посылаемые Россией о готовности возобновить переговоры, можно считать ложным ходом. Россия была бы главным бенефициаром любого вида перемирия. Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новым атакам, считает SAB.

Для победы Украина нуждается в значительно большей военной поддержке Запада. И России, и Украине не хватает вооружений и боеприпасов, поэтому одним из важнейших факторов, влияющих на боевые действия, будет способность обеих сторон получить или произвести их как можно быстрее.

На боевые действия также повлияет возможность привлечения дополнительных человеческих ресурсов и финансово-экономическое положение обеих стран.

В этом году Украина продолжит обращаться к международному сообществу, чтобы не допустить усталости от войны.

Россия продолжит свои усилия по подрыву западной поддержки Украины, пытаясь разделить Запад и продолжая распространять ядерные угрозы.

По мере ухудшения положения России будут возрастать риски различных отчаянных шагов по изменению ситуации в свою пользу. Однако, по данным SAB, в настоящее время вероятность применения Россией ядерного оружия в боевых действиях невелика.