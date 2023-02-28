Кража или ошибка? Фотограф требует крупную компенсацию от Центристской партии

Хауд рассказал, как однажды он обнаружил в Тарту плакат Центристской партии, фоном для которого послужил сделанный им аэрофотоснимок. Поскольку ранее он отказал той же партии по поводу другой фотографии, сославшись на различия в мировоззрении, он поспешил потребовать справедливость. Хауд установил, что на улицах Тарту было как минимум восемь плакатов с лицами разных кандидатов, на фоне которых была сделанная им фотография.