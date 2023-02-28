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Кража или ошибка? Фотограф требует крупную компенсацию от Центристской партии

Кража или ошибка? Фотограф требует крупную компенсацию от Центристской партии
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Фотограф требует крупную компенсацию от Центристской партии.
Фотограф требует крупную компенсацию от Центристской партии. Фото: Kristjan Teedema

Фотограф Тармо Хауд недавно обнаружил, что на некоторых предвыборных плакатах Центристской партии используется его фотография. Поскольку Хауд, как автор, не давал на это разрешения, он подал иск о возмещении ущерба.

Хауд рассказал, как однажды он обнаружил в Тарту плакат Центристской партии, фоном для которого послужил сделанный им аэрофотоснимок. Поскольку ранее он отказал той же партии по поводу другой фотографии, сославшись на различия в мировоззрении, он поспешил потребовать справедливость. Хауд установил, что на улицах Тарту было как минимум восемь плакатов с лицами разных кандидатов, на фоне которых была сделанная им фотография.

Помимо обращения к Центристской партии, фотограф опубликовал злобный пост о предполагаемой краже в группе Facebook. Оттуда сообщение о нарушении авторских прав стало вирусным.

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