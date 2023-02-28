Конец конфликту? ЕС заявил, что Сербия и Косово поддержали европейский план решения конфликта между ними

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти, прошедших в Брюсселе 27 февраля.

Боррель не заявлял, что план окончательно принят - по его словам, стороны лишь пришли к соглашению, что его содержание «не требует дальнейших обсуждений». Он отметил, что Вучич и Курти «выразили готовность приступить к реализации соглашения» и пообещали не предпринимать односторонних мер, которые поставят его заключение под угрозу. В то же время Боррель подчеркнул, что для выполнения договора еще потребуется «много работы». Он выразил уверенность в том, что следующая встреча между ним, Вучичем и Курти состоится уже в марте - на ней может быть принята дорожная карта.

Боррель отметил, что проект соглашения был одобрен всеми 27 странами ЕС и что Сербия и Косово впервые были ознакомлены с ним в сентябре 2022 года. После этого Брюссель вел активную «челночную дипломатию» - представители ЕС шесть раз посетили Белград и восемь раз съездили в Приштину.

Документ официально опубликовал Евросоюз, он содержит 11 статей. В преамбуле к документу говорится, что стороны осознают, что «нерушимость границ и уважение территориальной целостности и суверенитета, а также защита национальных меньшинств являются основным условием мира».