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За два дня на выборах проголосовало огромное количество избирателей

rus.postimees.ee
За два дня на выборах проголосовало огромное количество избирателей
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Выборы.
Выборы. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Рийгикогу 32 407 избирателей по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 103 264 - электронно.

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители уезда Хийумаа. Здесь проголосовало 19 % избирателей. Следующие за ним – Таллинн и Тарту. В обоих городах проголосовало 18 % избирателей. По всей Эстонии участие в выборах приняло 14 % избирателей.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С понедельника по четверг, 2 марта, с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства.

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