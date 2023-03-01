В последние годы на слуху много провалившихся проектов с криптовалютой, в которых обычные инвесторы теряли деньги, а некоторые их организаторы - свободу. Что такое криптомошенничество, все ли проекты с криптовалютой - потенциальная пирамида, как отличить хороший проект от криминального? Обо всем этом доступным языком расскажут юрист, эксперт по противодействию отмыванию денег Дмитрий Куравкин и журналист «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов. Ведет передачу журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо.
Фефилов: «Если человек никогда не инвестировал, то начинать с криптовалюты – это явное самоубийство»
Анастасия Тидо: Почему для обычных граждан вся эта тема с криптобизнесом как-то постоянно попадает в сферу внимания именно в криминальном аспекте. У нас была эта громкая история с Турыгиным и Потапенко. И каждый раз это какая-то либо пирамида, либо мошенничество. Можно ли в этом бизнесе работать нормально?
Дмитрий Куравкин: Сделаем экскурс в историю, как это все вообще зарождалось и почему в Эстонии так много об этом говорят. В 2017 году, когда Эстония была председателем Европейского союза, мы тогда уже поняли, что эта сфера рискованная и решили ее урегулировать. Это выглядело так, что для начала этой деятельности в Эстонии нужно было получать разрешение. Но получилось так, что это разрешение получать было настолько просто, и об этом узнали все не только в Эстонии, но и за ее пределами, что в Эстонию рвануло огромное количество предпринимателей, которые хотели свой бизнес, очень разного толка, «узаконить», показав, что у них есть разрешение от европейской страны и т.д.
Суть этого разрешения, была в том, что нужно своего клиента проверять. Но и тогда и даже еще сегодня нет никаких правил относительно защиты клиентских средств; относительно, допустим, того, что фирмы должны хранить свои средства отдельно, а клиентские отдельно, как это есть, допустим, у банков, платежных компаний и т.д. По сути, можно было делать все, что угодно, имея на это разрешение. Есть какие-то удачные проекты, но большинство закрылись на ранней стадии или закрылись потом. Мне кажется, что эти скандалы, о которых мы сейчас говорим, это было только вначале. Сейчас в Эстонии уже почистили всю эту инфраструктуру. Из 1500 компаний осталось порядка ста.
А. Т: Регулятор говорил, что вообще хочет оставить пять компаний.
Д. К: Пока осталось порядка ста. Они буквально сегодня еще у одной компании отобрали разрешение. Где-то в среднем пару компаний в месяц лишаются этого разрешения. Очень много было таких компаний, которые делались на продажу. Тогда контроля никакого не было. Это находилось под компетенцией Департамента полиции и погранохраны. Они выдавали эти разрешения, галочки ставили. Сейчас этим занимается другая организация уже. Сейчас регуляция приходит, будет все лучше.
А. Т: Как вы думаете, мы их просто спровоцировали тем, что это был такой «дикий Запад»?
Дмитрий Фефилов: Если посмотреть со стороны обычного человека, то, в общем, достаточно все очевидно. Внимание, подобные схемы привлекают возможностью большого заработка с процентов. Люди, пусть даже и с опаской, но, тем не менее, все-таки берут на себя этот риск. Но, как мы понимаем, такие проценты зарабатывать нереально, если мы говорим о настоящем бизнесе. Соответственно, все эти схемы и предложения в итоге оказываются пшиком.
А. Т: Если я не ошибаюсь, в проекте Polybius (проект Турыгина и Потапенко - прим. ред) были в том числе инвесторы, кто очень хорошо отличает крипту от яичницы, но они потеряли довольно большие деньги.
Д. Ф: Это было не только там. Это на самом деле касается очень многих серьезных крупных проектов. Например, сейчас идет в США суд над организатором FTX (онлайн-сервис обмена цифровых валют - прим. ред.). Туда были вложены миллиарды очень крупных и профессиональных инвесторов. Даже среди таких людей есть жертвы.
А. Т: Как обычному человеку, который вообще не разбирается в этом, инвестировать в криптовалюту?
Д. Ф: Если мы говорим об инвестировании, то это не имеет никакого отношения к криптовалюте. Это исключительно спекуляция сейчас. Да, я знаю, что есть люди, которые верят, которые имеют за спиной действительно серьезную техническую базу и могут говорить о том, что криптовалюты это будущее, но так мы можем рассуждать о чем угодно. Мы можем говорить о том, что скоро из воды будут делать топливо и т.д. Это все вера, которая, возможно, при определенном стечении обстоятельств приведет, действительно, к какому то прорыву, но на данном этапе криптовалюта это пока еще чистая спекуляция и никаких реальных проблем человечества она не решает.
Соответственно, мы не можем оценить фундаментальную стоимость этой криптовалюты, потому что она не генерирует денежный поток, она не является каким-то ценным активом. Единственная ценность криптовалюты заключается в том, что найдется кто-то другой, который будет готов заплатить за нее определенную сумму денег. Но именно с фундаментальной точки зрения пользы, радости, необходимости, мы на самом деле оценить сейчас никак не можем. А раз мы не можем этого сделать, значит, мы не можем в это инвестировать. Мы можем на этом спекулировать.
Д. К: Здесь нужно еще понимать, что, если мы говорим про Polybius и подобные проекты, то они могут выглядеть как призыв к инвестированию. Но даже на сегодняшний момент, хотя регуляция ушли намного вперед, у нас нет никаких гарантий со стороны государства или со стороны каких-то других регулирующих органов, которые бы эти вложения каким-то образом бы защищали. Потому что, если мы говорим про акции, есть определенные правила того, как биржа работает и т.д.
Даже сейчас нужно понимать, что никакие эти проекты под собой, кроме договора, не несут защиты. Поэтому очень важно понимать, что если кто-то, допустим, сейчас вкладывается в эти проекты, то он основан чисто на доверии.
А. Т: Если резюмировать, то ваш совет - если не разбираешься, то даже спекулировать, наверное, не стоит. Или какой будет совет?
Д. Ф: Если у вас руки чешутся, пожалуйста, но только понимаете, что это не инвестирование. Вы можете, действительно, заработать на этом условные десятки, может быть, сотни процентов, но вероятность потерять все тоже достаточно высокая, я бы даже сказал, наверное, она преобладает над возможностью заработать.
Если человек вообще никогда никуда не вкладывал, деньги не инвестировал, не спекулировал, то начинать с криптовалюты - это явное самоубийство.
А. Т: Каких-то методов, хотя бы первичной проверки, чтобы понять, насколько проект рискованный, по большому счету, тоже нет?
Д. Ф: Я вам привел пример FTX, где были миллиардные вклады людей, которые очень хорошо знают не только об этом бизнесе, но имеют еще инсайдерскую информацию. Тем не менее, они потеряли на этом проекте много денег. Я знаю инвесторов Polybius, которые судились и которые проиграли даже в суде. Поэтому оценить какие-то проекты, наверное, как-то можно, но, во-первых, вы потратите кучу времени на это. Во-вторых, нет никаких гарантий. Соответственно, мы складываем все это и задаемся вопросом: «Зачем тогда вообще это все надо?»
С одной стороны, преимущества криптовалюты в том, что она полностью децентрализована: у нее нет хозяина, она как бы всеобщая. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что раз нет хозяина, никто не заинтересован в том, чтобы это развивать и как-то дальше продвигать. Поэтому на данном этапе это используется исключительно как возможность быстро заработать или, как правило, скорее потерять деньги, то есть исключительно для спекуляций.
Никакого развития, никакого будущего не появится, если не найдутся те, кто начнут это каким-то образом пытаться внедрять. Но надо учитывать, что появляются и конкуренты, потому что центральные банки многих стран уже, скажем так, наступают на пятки, и в ближайшее время, возможно, появится электронный евро, который тоже будет построен на базе blockchain (выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков содержащих информацию - прим. ред.) и т.д. Складывая все эти аспекты, я лично не вижу сейчас никакой такой ощутимой перспективы для криптовалюты. Я ее не исключаю, потому что мы в нашей жизни ничего не можем исключать, но вот на данном этапе кажется, что дальше от нынешних рубежей она никуда двинуться не сможет.
А. Т: Если вернуться к Турыгину и Потапенко то, по версии обвинения, они предлагали инвестировать именно в криптомайнинг, потом тратили эти деньги нецелевым способом, и их валюта не развивалась. Можете объяснить, что это такое, что они делали не так? Можно ли было этот же проект реализовывать как-то законно, не воруя?
Д. К: Я смотрел это обвинение, которое было на американском сайте. По сути, здесь мы говорим об одном из тех проектов по обещанию чего-то сделать в будущем. Здесь у них основная проблема была, что они были направлены на американский рынок. Американский регулятор, он такие вопросы решает более жестко, чем европейские. Возможно, если бы они в Америку не шли, здесь бы сейчас этих проблем не возникло.
Здесь опять-таки мы не можем говорить, делали что-то законно или незаконно, потому что пока только идет разбирательство. В этих проектах сегодня нет ограничения на то, чтобы средства, которые клиенты вкладывают в какой-то проект, не использовались для нужд компании. Ты не можешь банке выплатить зарплату вкладами своих клиентов. Если банк это делает, допустим, то есть механизмы, которые помогают это отследить.
В компаниях, связанных с криптовалютой, этих механизмов нет. Поэтому здесь, в принципе, все основывается на доверии и энтузиазме. Я думаю, что регуляция все это должна исправить рано или поздно. Но проблема в том, что она сейчас на уровне пятилетней давности. Возможно, через какое то время все это встанет на круги своя. Но пока нужно быть осторожным.
Д. Ф: Здесь, опять же зависит, о какой бизнес модели мы говорим. Если кто-то создает какие-то криптовалюты и втюхивают их, обещая, что в будущем они изменят мировую финансовую систему, что мы будем независимые и т.д., то это даже не бизнес-модель, это чистой воды обман.
Если вы предлагаете какую-то инфраструктуру для, например, для создания этих криптовалют или для майнинга, как, например, вроде как в Ида-Вирумаа Турыгин с Потапенко это делали, то это уже совсем другая бизнес-модель. Она опосредованно относится к криптовалютам, потому что они получают деньги за то, что люди используют их мощности. Это совсем другая бизнес-модель, потому что они предоставляют инфраструктуру, которой люди пользуются.
Продали они, не продали по той цене, по которой купили - эти риски вот эти биржи не несут, потому что они получают свою прибыль за счет комиссионных. Они заинтересованы в том, чтобы люди чаще и больше продавали и покупали, потому что с каждой сделки они получают какой-то процент. Да, они зависят в какой-то мере от стоимости криптовалюты. Потому что чем объем сделки больше, тем, соответственно, выше комиссии. Соответственно, чем дороже один биткоин, тем, соответственно, у них происходят сделки большего объема, и они на этом зарабатывают.
Связаны они с криптовалютой? Да, конечно. Но они не продают этот воздух, они продают конкретную услугу. Люди за эту услугу платят конкретные деньги. И в этом смысле здесь уже можно говорить о какой то прибыли, о каких то доходах, но, конечно, не 1000 и не 2000 процентов годовых.