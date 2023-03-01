Фефилов: «Если человек никогда не инвестировал, то начинать с криптовалюты – это явное самоубийство»

А. Т: Как обычному человеку, который вообще не разбирается в этом, инвестировать в криптовалюту?

Д. Ф: Если мы говорим об инвестировании, то это не имеет никакого отношения к криптовалюте. Это исключительно спекуляция сейчас. Да, я знаю, что есть люди, которые верят, которые имеют за спиной действительно серьезную техническую базу и могут говорить о том, что криптовалюты это будущее, но так мы можем рассуждать о чем угодно. Мы можем говорить о том, что скоро из воды будут делать топливо и т.д. Это все вера, которая, возможно, при определенном стечении обстоятельств приведет, действительно, к какому то прорыву, но на данном этапе криптовалюта это пока еще чистая спекуляция и никаких реальных проблем человечества она не решает.

Соответственно, мы не можем оценить фундаментальную стоимость этой криптовалюты, потому что она не генерирует денежный поток, она не является каким-то ценным активом. Единственная ценность криптовалюты заключается в том, что найдется кто-то другой, который будет готов заплатить за нее определенную сумму денег. Но именно с фундаментальной точки зрения пользы, радости, необходимости, мы на самом деле оценить сейчас никак не можем. А раз мы не можем этого сделать, значит, мы не можем в это инвестировать. Мы можем на этом спекулировать.