Сегодня «На кухне» редакции Rus.Postimees обсуждаем вопросы, связанные с инвестированием в криптовалюты: что такое криптомошенничества, все ли проекты с криптовалютой - потенциальная пирамида, как отличить хороший проект от криминального, и какие изменения ожидают крипторынок в ближайшее время. Начало в 15:00.
Популярный путь к богатству и его опасности: как жить с криптовалютой?
В последние годы у нас на слуху много провалившихся проектов с криптовалютой, в которых обычные инвесторы теряли деньги, а некоторые их организаторы - свободу и все накопленное неправедным путем.
Помимо известных всей Эстонии предпринимателей Потапенко и Турыгина, которых арестовала криминальная полиция Эстонии в ходе совместной операции с ФБР, были еще проекты onecoin, metrocoin, платформа FTX и много неприятных для инвесторов случаев. Означает ли это, что о законных и удачных проектах СМИ не пишут или есть другая причина? Если все проекты рискованные - как человеку, не разбирающемуся в вопросе вложить в криптовалюту безопасно?
Обо всем доступным языком расскажут юрист, эксперт по противодействию отмыванию денег Дмитрий Куравкин и журналист «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов. Ведет передачу журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо.