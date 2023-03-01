Популярный путь к богатству и его опасности: как жить с криптовалютой?

В последние годы у нас на слуху много провалившихся проектов с криптовалютой, в которых обычные инвесторы теряли деньги, а некоторые их организаторы - свободу и все накопленное неправедным путем.

Помимо известных всей Эстонии предпринимателей Потапенко и Турыгина, которых арестовала криминальная полиция Эстонии в ходе совместной операции с ФБР, были еще проекты onecoin, metrocoin, платформа FTX и много неприятных для инвесторов случаев. Означает ли это, что о законных и удачных проектах СМИ не пишут или есть другая причина? Если все проекты рискованные - как человеку, не разбирающемуся в вопросе вложить в криптовалюту безопасно?