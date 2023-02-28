«В меня вселился сатана»: в Финляндии мужчина молотком убил пожилую женщину

Обвиняемый и жертва были жителями дома престарелых Васарамяки. 2 июня мужчина вошел в комнату жертвы и начал бить спящею женщину молотком.

По словам прокурора, женщина проснулась и попросила перестать бить, но мужчина продолжал насилие, пока не подумал, что жертва мертва. Тем не менее женщина была жива, поэтому действия мужчины расценивались как попытка убийства.

Позже, однако, женщина умерла от травм и теперь дело переквалифицировалось в убийство.

Он признал себя виновным и подтвердил, что описание преступления является правильным. «В меня вселился сатана, и мне пришлось совершить убийство», - сказал он в суде. Во время своей речи он упоминал сатану несколько раз.

По словам адвоката, причиной убийства был денежный долг.