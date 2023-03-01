Плохие новости ⟩ Загадочное увольнение украинского генерала и опасность открытия нового фронта

Генерал-майор Эдуард Москалев был назначен командующим Объединенных сил менее года назад — 15 марта 2022 года. В субботу он был смещен, а уже вчера, 28 февраля, он снова присутствовал на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего в новой роли командующего ОСУВ Одесса. На заседании ставки он доложил о ситуации на южном направлении.

Мы спросили у украинского военного эксперта, полковника запаса и ветерана войны Романа Свитана, что может означать перемещение Москалева на южное направление. По мнению Свитана, это очевидное укрепление региона рядом с Приднестровьем, с территории которого в ближайшие дни ожидаются провокации или даже попытка вторжения на территорию Украины.

(Под Приднестровьем подразумевается расположенная на территории Молдовы самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, находящаяся под контролем РФ. На территории ПМР есть российские военные - прим. ред.)

О том, что ситуация в Приднестровье накаляется, стало известно около двух недель назад. На конференции в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Молдовы Майе Санду, что украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове. Молдова разработала сценарии защиты аэропорта Кишинева на случай нападения РФ.