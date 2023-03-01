В субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева с должности, при этом никаких официальных объяснений причин увольнения не последовало. Не было предположений и спекуляций и в украинских СМИ. Rus.Postimees разбирался, что может стоять за этим событием.
Плохие новости ⟩ Загадочное увольнение украинского генерала и опасность открытия нового фронта
Генерал-майор Эдуард Москалев был назначен командующим Объединенных сил менее года назад — 15 марта 2022 года. В субботу он был смещен, а уже вчера, 28 февраля, он снова присутствовал на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего в новой роли командующего ОСУВ Одесса. На заседании ставки он доложил о ситуации на южном направлении.
Мы спросили у украинского военного эксперта, полковника запаса и ветерана войны Романа Свитана, что может означать перемещение Москалева на южное направление. По мнению Свитана, это очевидное укрепление региона рядом с Приднестровьем, с территории которого в ближайшие дни ожидаются провокации или даже попытка вторжения на территорию Украины.
(Под Приднестровьем подразумевается расположенная на территории Молдовы самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, находящаяся под контролем РФ. На территории ПМР есть российские военные - прим. ред.)
О том, что ситуация в Приднестровье накаляется, стало известно около двух недель назад. На конференции в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Молдовы Майе Санду, что украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове. Молдова разработала сценарии защиты аэропорта Кишинева на случай нападения РФ.
Санду тогда заявляла в СМИ, что по данным разведки Россия планирует с помощью протестов пророссийской партии Шор, и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.
Похоже, предупреждения украинской разведки стали сбываться. Вчера, 28 февраля, в Кишиневе состоялся крупный антиправительственный митинг, организованный сторонниками пророссийской партии Шор.
Демонстранты пытались прорваться к зданию парламента Молдовы и устроили потасовку с полицией. Кроме того, митингующие перекрыли трассу к северу от Кишинева возле населенного пункта Ставчены. В результате конфликта были задержанные.
Тему с необходимостью защиты русскоязычного населения Приднестровья в последние дни активно раскачивает и военный преступник, один из ключевых участников так называемой «русской весны» 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков). По его словам падение Приднестровья будет величайшей трагедией русского народа, поэтому российская армия должна незамедлительно вмешаться и помочь уже находящемуся в Приднестровье российскому контингенту отвоевать «ПМР».
С учетом известных украинской разведке фактов, сегодня Украина ожидает любого развития событий, в том числе возможности открытия россиянами нового фронта с территории Приднестровья. По мнению Романа Свитана, именно для этого на одесское направление переместили опытного Эдуарда Москалева. Молдова может попросить в этом случае военной помощи у Украины.