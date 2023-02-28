Водители, которые сегодня вечером заехали на улицу Каларанна, попали в кромешную темноту. Из-за ДТП пьяного водителя уличное освещение перестало работать.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пьяный водитель въехал в столб и оставил улицу Каларанна без электричества
Пьяный водитель въехал в столб и оставил улицу Каларанна без электричества
Начальница Ляэне-Харьюского полицейского участка Мирьям Лауримяэ сказала Postimees, что в 17:50 полиция получила вызов на улицу Каларанна, где автомобиль Volkswagen Passat заехал на островок безопасности и въехал в фонарный столб.
Столкновение привело к отключению электроэнергии в этом районе.
Полицейский патруль, который отреагировал на это событие, обнаружил за рулем Volkswagen пьяного 62-летнего мужчину. В результате ДТП никто не пострадал и полиция доставила виновника ДТП в вытрезвитель.