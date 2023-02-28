ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пьяный водитель въехал в столб и оставил улицу Каларанна без электричества

Начальница Ляэне-Харьюского полицейского участка Мирьям Лауримяэ сказала Postimees, что в 17:50 полиция получила вызов на улицу Каларанна, где автомобиль Volkswagen Passat заехал на островок безопасности и въехал в фонарный столб.

Столкновение привело к отключению электроэнергии в этом районе.