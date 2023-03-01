Тартуский университет отстранил Мехиса Виру от учебной работы

Мехис Виру, который несколько десятков лет работал тренером по легкой атлетике также читал на отделении физкультуры и спортивной дидактики Тартуского университета лекции по легкоатлетической дидактике.

По словам исполняющего обязанности руководителя Института спортивных наук и физиотерапии Прийта Каазика, решение об отстранении Мехиса Виру от учебной работы было принято на следующий день после сообщения от Федерации легкой атлетики.

«Об этом решении оповещены все сотрудники института. Разумеется, его известили первым. Но это не значит, что трудовой договор с Мехисом Виру расторгнут», - прокомментировал Каазик.

Он добавил, что на происходящее нужно посмотреть и глазами Виру.