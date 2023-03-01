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Тартуский университет отстранил Мехиса Виру от учебной работы

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Тартуский университет отстранил Мехиса Виру от учебной работы
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Мехис Виру.
Мехис Виру. Фото: Eero Vabamägi

Тартуский университет отстранил Мехиса Виру, который 33 года проработал там лекотором, от работы. Напомним, что руководство Эстонской федерации легкой атлетики наложило на тренера бессрочное отстранение от деятельности.

Мехис Виру, который несколько десятков лет работал тренером по легкой атлетике также читал на отделении физкультуры и спортивной дидактики Тартуского университета лекции по легкоатлетической дидактике.

По словам исполняющего обязанности руководителя Института спортивных наук и физиотерапии Прийта Каазика, решение об отстранении Мехиса Виру от учебной работы было принято на следующий день после сообщения от Федерации легкой атлетики.

«Об этом решении оповещены все сотрудники института. Разумеется, его известили первым. Но это не значит, что трудовой договор с Мехисом Виру расторгнут», - прокомментировал Каазик.

Он добавил, что на происходящее нужно посмотреть и глазами Виру.

«Нужно рассматривать это и с человеческой точки зрения. Как можно на следующий день после таких новостей идти и читать лекцию», - отметил Прийт Каазик.

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