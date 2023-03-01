Ср, 1.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рейтинги: поддержка EKRE растет

rus.postimees.ee
Рейтинги: поддержка EKRE растет
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Митинг EKRE. Иллюстративное фото.
Митинг EKRE. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Партия реформ по-прежнему пользуется наибольшей популярностью, но отрыв от Эстонской народной консервативной партии уменьшился, выясняется из опросов фирмы Norstat. Об этом сообщает rus.err.

По данным Norstat, самой популярной политической организацией Эстонии остается Партия реформ, рейтинг которой за неделю снизился на 0,7% до 28,3%.

Поддержка EKRE за последнюю неделю увеличилась с 21,8% до 22,7%, а популярность центристов упала с 19,1% до 18,8%.

На четвертом месте находится «Ээсти 200», поддержка которой снизилась с 10,3% до 9,5%. Выросла популярность у партии «Отечество» (с 8,4% до 8,6%) и у социал-демократов (с 6,9% до 7,4%).

Ключевые слова
Наверх