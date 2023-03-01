Партия реформ по-прежнему пользуется наибольшей популярностью, но отрыв от Эстонской народной консервативной партии уменьшился, выясняется из опросов фирмы Norstat. Об этом сообщает rus.err.
Рейтинги: поддержка EKRE растет
Рейтинги: поддержка EKRE растет
По данным Norstat, самой популярной политической организацией Эстонии остается Партия реформ, рейтинг которой за неделю снизился на 0,7% до 28,3%.
Поддержка EKRE за последнюю неделю увеличилась с 21,8% до 22,7%, а популярность центристов упала с 19,1% до 18,8%.
На четвертом месте находится «Ээсти 200», поддержка которой снизилась с 10,3% до 9,5%. Выросла популярность у партии «Отечество» (с 8,4% до 8,6%) и у социал-демократов (с 6,9% до 7,4%).