Рейтинги: поддержка EKRE растет

По данным Norstat, самой популярной политической организацией Эстонии остается Партия реформ, рейтинг которой за неделю снизился на 0,7% до 28,3%.

Поддержка EKRE за последнюю неделю увеличилась с 21,8% до 22,7%, а популярность центристов упала с 19,1% до 18,8%.