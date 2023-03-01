В Таллинне начался прием ходатайств о назначении школы для первоклассников

«В этом году школьного возраста в Таллинне достигнет около 4800 детей, что на 140 больше, чем в прошлом году. С одной стороны, это, конечно, радует, с другой, в некоторых районах увеличение числа учеников может стать вызовом. В то же время заверяю, что ни один ребенок не останется без места в школе, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Рекомендую родителям подать ходатайство о получении места, потому что только так Таллиннский департамент образования может получить необходимую для назначения школы информацию о языке обучения и о том, учатся ли уже в той же школе братья и сестры будущего первоклассника. Если ходатайство не будет представлено, школа будет назначена на основании адреса, в соответствии с данными регистра народонаселения».