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«Не во время выборов»: не все муниципалитеты готовы принять подбитый российский танк

Андрес Эйнманн
«Не во время выборов»: не все муниципалитеты готовы принять подбитый российский танк
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Танк, выставленный в сейчас на площади Вабадузе в Таллинне, привлек и провокаторов, и в полицию. В полицию поступило уже несколько тревожных звонков.
Танк, выставленный в сейчас на площади Вабадузе в Таллинне, привлек и провокаторов, и в полицию. В полицию поступило уже несколько тревожных звонков. Фото: Sander Ilvest

Желание Минобороны выставить подбитый на войне в Украине российский танк в городах Эстонии обрушилось на некоторые муниципалитеты как стихийное бедствие. Если самоуправления Южной и Западной Эстонии не видят проблемы в демонстрации военной машины агрессора, то в Ида-Вирумаа ситуация не столь однородна. 

Мэр Раквере Трийн Варек (Центристская партия) вчера заявила, что не хочет видеть танк в течение недели выборов. Танк должен был стоять в Раквере со 2 по 5 марта. «В любое другое время, да, пожалуйста. Но сейчас этот танк был бы неуместен между предвыборными палатками политических партий», - сказала мэр и предложила новую дату - 22-25 марта.

Волостная старейшина Йыхви Марис Тоомель (Партия реформ) сказала, что в предлагаемое время (с 5 по 8 марта) танк не пригоден для демонстрации, и Йыхви будет готов принять танк позже. «Некоторые волостной управы считают, что танк вообще нельзя сюда привозить. В Йыхви проживает больше эстонцев, чем в других городах Ида-Вирумаа, но у нас есть и русское население. Может возникнуть опасность конфронтации», - сказала Тоомель. Волостная управа сформирует позицию к пятнице.

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