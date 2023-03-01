«Не во время выборов»: не все муниципалитеты готовы принять подбитый российский танк

Мэр Раквере Трийн Варек (Центристская партия) вчера заявила, что не хочет видеть танк в течение недели выборов. Танк должен был стоять в Раквере со 2 по 5 марта. «В любое другое время, да, пожалуйста. Но сейчас этот танк был бы неуместен между предвыборными палатками политических партий», - сказала мэр и предложила новую дату - 22-25 марта.

Волостная старейшина Йыхви Марис Тоомель (Партия реформ) сказала, что в предлагаемое время (с 5 по 8 марта) танк не пригоден для демонстрации, и Йыхви будет готов принять танк позже. «Некоторые волостной управы считают, что танк вообще нельзя сюда привозить. В Йыхви проживает больше эстонцев, чем в других городах Ида-Вирумаа, но у нас есть и русское население. Может возникнуть опасность конфронтации», - сказала Тоомель. Волостная управа сформирует позицию к пятнице.