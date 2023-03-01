Желание Минобороны выставить подбитый на войне в Украине российский танк в городах Эстонии обрушилось на некоторые муниципалитеты как стихийное бедствие. Если самоуправления Южной и Западной Эстонии не видят проблемы в демонстрации военной машины агрессора, то в Ида-Вирумаа ситуация не столь однородна.
Для подписчиков
«Не во время выборов»: не все муниципалитеты готовы принять подбитый российский танк
«Не во время выборов»: не все муниципалитеты готовы принять подбитый российский танк
Мэр Раквере Трийн Варек (Центристская партия) вчера заявила, что не хочет видеть танк в течение недели выборов. Танк должен был стоять в Раквере со 2 по 5 марта. «В любое другое время, да, пожалуйста. Но сейчас этот танк был бы неуместен между предвыборными палатками политических партий», - сказала мэр и предложила новую дату - 22-25 марта.