В результате железнодорожной катастрофы в Греции, по уточненным данным, не менее 38 человек погибли и как минимум 66 пострадали, сообщили власти страны утром в среду, 1 марта.
При столкновении поездов в Греции погибли десятки человек
Авария произошла накануне вечером близ города Лариса в центральной части Греции: после лобового столкновения пассажирского и товарного поездов пассажирский состав сошел с рельсов.
В Греции в ночь на среду, 1 марта, столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек, десятки получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы страны.
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в районе города Лариса в 370 км от Афин, сообщил в эфире новостного телеканала ERT NEWS официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис. 270 пассажирам после аварии не потребовалась медицинская помощь, они были эвакуированы и на автобусах отправлены в Салоники.
Hospital officials say at least 60 people are injured after a passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece. https://t.co/Lcf9kvjmJR pic.twitter.com/i3FvRIYu1J— ABC News (@ABC) March 1, 2023
Причины, почему два поезда оказались на одном пути, пока не установлены.
Число погибших может возрасти
Спасательные работы продолжаются. Губернатор региона Костас Агорастос заявил, что число раненых и погибших может увеличиться. По его словам, четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельс, а первые два – почти полностью разрушены.
Железнодорожная компания-оператор Hellenic Train сообщила, что «произошло лобовое столкновение двух поездов – товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники». «В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Hellenic Train, которые участвовали в спасательных работах и оказывали помощь путешественникам», – говорится в заявлении компании.