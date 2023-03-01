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При столкновении поездов в Греции погибли минимум 30 человек

rus.postimees.ee
При столкновении поездов в Греции погибли минимум 30 человек
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Столкновение поездов в Греции.
Столкновение поездов в Греции. Фото: Vaggelis Kousioras

В результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Греции погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения.

В Греции в ночь на среду, 1 марта, столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека,десятки получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы страны.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в районе города Лариса в 370 км от Афин, сообщил в эфире новостного телеканала ERT NEWS официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис. 270 пассажирам после аварии не потребовалась медицинская помощь, они были эвакуированы и на автобусах отправлены в Салоники.

Причины, почему два поезда оказались на одном пути, пока не установлены.

Число погибших может возрасти

Спасательные работы продолжаются. Губернатор региона Костас Агорастос заявил, что число раненых и погибших может увеличиться. По его словам, четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельс, а первые два – почти полностью разрушены.

Железнодорожная компания-оператор Hellenic Train сообщила, что «произошло лобовое столкновение двух поездов – товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники». «В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Hellenic Train, которые участвовали в спасательных работах и оказывали помощь путешественникам», – говорится в заявлении компании.

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