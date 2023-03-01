Всем бы так ⟩ Летом работники крупной эстонской компании будут работать всего четыре дня в неделю

«В рамках второго пилотного проекта мы хотели проверить, удалось ли нам решить проблемы, возникшие в период первого пилотного проекта. Отзывы были положительными сверх ожиданий, и теперь мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы полностью перейти на летние сокращенные рабочие недели, - сказал Тоомас Полли, руководитель технологического подразделения Elisa. - Во время зимнего пробного периода мы получили еще больше полезных отзывов, чтобы сделать летние четырехдневные рабочие недели еще более удобными для всех».

Целью введения четырехдневной рабочей недели является предоставление работником технологического подразделения большей гибкости и времени для отдыха. Точное управление собственным рабочим временем будет оставлено в руках самих работников, и все команды смогут регулировать свой трудовой распорядок. По словам Тоомаса Полли, это означает, что сотрудники, работающие по графику или вынужденные дежурить по пятницам, также получат выгоду от нового трудового распорядка.

Работа может быть выполнена за четыре дня

В соответствии с новым трудовым распорядком, летом у технологического подразделения Elisa будет на один рабочий день в неделю меньше, но объем работы не сократится. Согласно опросам работников после проведения пилотных проектов, тот же объем работы можно успешно выполнить за четыре дня, причем этот навык совершенствуется со временем.