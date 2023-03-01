Всем бы так ⟩ Летом сотрудники крупной эстонской компании будут работать всего четыре дня в неделю

Поскольку технологическое подразделение является партнером других подразделений Elisa, в рамках обоих пилотных проектов также измерили степень влияния свободных пятниц на трудовой распорядок. Прошлым летом две трети партнеров заявили, что четырехдневная рабочая неделя никак не повлияла на их работу, а в январе этот показатель уже вырос до 79%. При этом только два процента работников других подразделений отметили, что сокращенная рабочая неделя оказала существенное влияние на их работу.

По словам Тоомаса Полли, хорошие результаты обусловлены общим пониманием всех участвующих в проекте работников, что они обязаны выполнять необходимые задачи даже при сокращенной рабочей неделе.

«Если в некоторые недели вы не успеваете сделать все за четыре дня, то в некоторых случаях можно использовать пятницу, например, чтобы сосредоточиться на задачах, требующих большей концентрации, поскольку в выходные пятничные дни не проводятся собрания и они являются хорошей возможностью сделать дела без спешки», - пояснил он.

В январе выходные дни по пятницам использовались в среднем 67% времени, прошлым летом - 54% времени. «Неиспользованные пятницы в некоторых случаях также заменялись другим днем, например, понедельником, если команда принимала такое решение - в основном для того, чтобы критически важные роли всегда были заполнены и был кто-то, кто может отреагировать на сбои», добавил руководитель технологического подразделения, отметив, что четырехдневная рабочая неделя доступна для всех работников технологического подразделения Elisa, независимо от их должности, начиная с младшего ИТ-разработчика и заканчивая отраслевым менеджером.