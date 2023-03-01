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ФОТО ⟩ В эстонском курортном городе продается настоящая жемчужина деревянной архитектуры

rus.postimees.ee
В эстонском курортном городе продается настоящая жемчужина деревянной архитектуры
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Фото: KV.EE

В Хаапсалу выставлен на продажу самый красивый деревянный дом в городе.

Это не просто дом, а настоящий жилой комплекс, построенный в первые годы XX века и отреставрированный в последние два года. Здание построено по заказу Вольдемара Пылдотса, преуспевающего владельца лесопилки в Хаапсалу, который в 1927-1929 годах был мэром этого курортного города. 

Фото: KV.EE

В ходе ремонтных работ в двухэтажном доме было сохранено и максимально восстановлено в первозданном великолепии все подлежащее реставрации. В основу реставрационных работ был положен принцип сохранения как можно большего количества оригинальных материалов.

Фото: KV.EE

Помимо красивого главного дома с башенкой на участке расположены еще два жилых дома. Один из них частично реновирован, другой представляет собой каменный дом, построенный на месте гаража и сараев. Всего в трех зданиях одиннадцать гостевых квартир. Все квартиры меблированы, имеется бытовая техника, кухонные принадлежности, постельное белье и другие необходимые для проживания вещи.

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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