«Для свечей, гвоздик и ностальгии по СССР»: у подбитого российского танка в Вильнюсе поставили мусорный контейнер

«Как вице-мэр, отвечающий за управление городскими отходами, я хорошо знаю, что это такое и куда должно быть отправлено. Мы поставили мусорный контейнер рядом с танком. Если кто-то ностальгирует по временам под властью русских, знайте, что свечам, гвоздикам и прочим символам чествования оккупантов здесь теперь есть место», - сообщил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.