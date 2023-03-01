Галерея: в Старом городе отреставрировали роскошный дом, которому уже 600 лет

По словам историка Яака Юске, это - принадлежавший знатному горожанину, характерный для своего времени жилой дом с коммерческими помещениями, с планировкой Diele-Dornse (Диле-Дорнзе), построенный в стиле поздней готики. «История дома на Суур-Карья, 12 восходит к золотой эпохе Таллинна - к XV веку, когда Таллинн стал ведущим городом восточной торговли Ганзейского союза», - сказал Юске.

«У дома на Суур-Карья, 12 на протяжении веков было несколько известных владельцев: например, с 1803 года он принадлежал владельцу мебельного производства Лютеру. Во время Второй мировой войны здание серьезно пострадало во время бомбардировки в марте 1944 года. Сохранились только стены цокольного этажа и фасад со стороны улицы Суур-Карья, а также представительный средневековый готический усеченный портал и сводчатые подвальные помещения. К счастью, после войны здание было отстроено заново. После восстановления независимости дом долго пустовал, ожидая возрождения. Теперь история этого объекта недвижимости наконец продолжена очень достойным образом», - отметил Юске.

По словам Максима Моргунова, члена правления бюро недвижимости Uus Maa al Mare, которое занимается продажей данной недвижимости, с точки зрения планировки и благоустройства – это новое здание, где сохранено множество старинных деталей.

«Сохранены и отреставрированы внешние стены со стороны улицы Суур-Карья и со стороны двора, а также подъезд, но 95% конструкций здания новые. В доме новая крыша, новые перекрытия и новые внутренние стены. Все технические системы тоже современные», — сказал Моргунов и добавил, что в Старом городе всего несколько домов с современными решениями.

Внутренний дизайн и планировка здания на Суур-Карья, 12 были выполнены известным эстонским архитектором по интерьеру Аэт Пиель, которая соединила в здании в единое гармоничное целое старинные известняковые стены с современной, просторной и минималистичной внутренней архитектурой.