В марте пенсии могут поступить на счет позже

Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник объясняет, что хотя законом не установлена дата, когда пенсия должна поступить на банковский счет, стало привычным то, что это происходит 5-го числа.

«Мы начали производить пенсионные выплаты на базе новой информационной системы. В этой связи часть выплат может быть произведена в пятницу вечером и некоторые люди могут получить пенсию в понедельник. Это зависит от того, в каком банке у человека открыт счет и как часто производятся переводы между банками. Большинство пенсионеров получит пенсию в пятницу», - говорит Кюмник.

В доставке пенсий на дом изменений в марте нет - она начнется 5-го числа.

Департамент социального страхования обращает внимание на то, что задержка в выплате пособий и пенсий приводит к увеличению количества обращений к нам, поэтому время ожидания своей очереди на линии инфотелефона и в бюро обслуживания клиентов может быть дольше обычного.