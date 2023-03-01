На шоссе Тарту-Ильматсалу фургон насмерть сбил велосипедиста

Аварийный полицейский Тартумаа Рандо Йыеметс сказал, что сообщение о серьезном ДТП поступило в Центр тревоги в 8:37 утра. «По предварительной информации, фургон и велосипедист двигались по шоссе Тарту-Ильматсалу-Рыху в сторону Рахинге, когда, по неизвестной пока причине, фургон сбил велосипедиста. К сожалению, столкновение с велосипедистом было настолько сильным, что мужчина скончался на месте», - добавил Йыеметс.

Йыеметс отметил, что ранней весной, когда солнце находится низко, все участники дорожного движения должны следить за тем, чтобы вовремя заметить других участников движения в условиях слепящего солнца. «Для этого водителям необходимо правильно очищать стекла своих автомобилей, чтобы обзор из-за руля был максимально ясным и широким. Особую осторожность следует проявлять, когда солнце светит прямо на водителя, затрудняя видимость. Пешеходы и велосипедисты также должны быть осведомлены о погодных условиях. Дороги далеко не везде очищены от снега, но, несмотря на сугробы, лежащие на обочине, пешеходы и велосипедисты все же должны стараться ехать как можно ближе к обочине, чтобы обеспечить свою безопасность», - добавил Йыеметс.