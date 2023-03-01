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ФОТО ⟩ Сто килограммов амфетамина и автоматы: пойманы контрабандисты, пытавшиеся провезти это в Эстонию

Лоора-Элизабет Ломп
Сто килограммов амфетамина и автоматы: пойманы контрабандисты, пытавшиеся провезти это в Эстонию
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Бельгийцы ввезли 100 килограмм амфетамина.
Бельгийцы ввезли 100 килограмм амфетамина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В феврале сотрудники Налогово-таможенного департамента в ходе таможенного досмотра в грузовом автомобиле двух граждан Бельгии обнаружили 100 килограммов амфетамина и две единицы автоматического оружия. Сотрудники Департамента полиции безопасности задержали подозреваемых, которые позже были взяты под стражу.

Утром 16 февраля через погранпункт Икла в Эстонию въехало грузовое транспортное средство с бельгийскими номерами, перевозившее пикап. Выездная таможенная инспекция следственного отдела Налогово-таможенного департамента остановила грузовик на шоссе Таллинн-Икла в Пярнуском уезде для таможенного досмотра.

Во время обыска грузового фургона полицейские обнаружили большое количество амфетамина и сумку с оружием. В сумке находились два автомата, один из которых был заряжен. Два гражданина Бельгии, перегонявший грузовик, были задержаны как подозреваемые в совершении преступления и переданы в Департамент полиции безопасности.

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