В феврале сотрудники Налогово-таможенного департамента в ходе таможенного досмотра в грузовом автомобиле двух граждан Бельгии обнаружили 100 килограммов амфетамина и две единицы автоматического оружия. Сотрудники Департамента полиции безопасности задержали подозреваемых, которые позже были взяты под стражу.
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ФОТО ⟩ Сто килограммов амфетамина и автоматы: пойманы контрабандисты, пытавшиеся провезти это в Эстонию
Сто килограммов амфетамина и автоматы: пойманы контрабандисты, пытавшиеся провезти это в Эстонию
Утром 16 февраля через погранпункт Икла в Эстонию въехало грузовое транспортное средство с бельгийскими номерами, перевозившее пикап. Выездная таможенная инспекция следственного отдела Налогово-таможенного департамента остановила грузовик на шоссе Таллинн-Икла в Пярнуском уезде для таможенного досмотра.
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