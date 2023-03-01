В 2022 году Eesti Energia инвестировала почти полмиллиарда евро, что является самой крупной инвестицией в истории предприятия и что почти на 200 миллионов евро больше, чем годом ранее. Нормализованная чистая прибыль концерна за 2022 год составила 128,3 миллиона евро, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года.
Чистая прибыль Eesti Energia за год выросла в несколько раз
Оборот Eesti Energia увеличился на 69 процентов, до 2,2 миллиарда евро в 2022 году, из которых 56 процентов были получены компанией за пределами Эстонии, сообщается в пресс-релизе.
Нормализованная EBITDA концерна, или прибыль до вычета затрат без учета влияния изменений в стоимости долгосрочных договоров на покупку электроэнергии, в 2022 году составила 333 миллиона евро, увеличившись на 37% по сравнению с предыдущим годом. Нормализованная чистая прибыль Eesti Energia составила 128,3 миллиона евро, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года.
В 2022 году Eesti Energia выплатила государству в общей сложности 669 миллионов евро в виде налогов и экологических плат. Из них 124,5 миллиона евро в виде различных прямых налогов и акцизов и 544,4 миллиона евро в виде затрат на выбросы CO2 по рыночной цене.
В 2022 году Eesti Energia произвела в общей сложности 6260 ГВтч электроэнергии, что на 20% и 1043 ГВтч больше, чем годом ранее.
«В 2022 году Eesti Energia произвела более 70% потребляемой в Эстонии электроэнергии, благодаря чему в мае, июне, июле и сентябре Эстония спустя много лет снова стала страной-экспортером электроэнергии», – пояснил финансовый директор и член правления Eesti Energia Андри Авил. По его словам, возобновляемая электроэнергия составила 23,2% от общего производства электроэнергии концерна, что включает в себя производство возобновляемой электроэнергии как в Enefit Green, так и Enefit Power.
Объем инвестиций составил почти полмиллиарда евро
В 2022 году Eesti Energia инвестировала почти полмиллиарда евро, что является самой крупной инвестицией в истории предприятия, и что почти на 200 миллионов евро больше, чем годом ранее. Самые крупные инвестиции в истории деятельности были сделаны входящей в энергетический концерн компанией возобновляемой энергии Enefit Green в ветряные и солнечные парки и компанией распределительной сети Elektrilevi в развитие электросети Эстонии.
Из 447 млн евро инвестиций львиная доля пришлась на строительство ветряных и солнечных парков, повышение надежности снабжения распределительной сети и подключение микропроизводителей к электросети.
Входящая в концерн компания возобновляемой энергии Enefit Green в четыре раза увеличила объем инвестиций до рекордных 161 миллиона евро. На конец 2022 года компания Enefit Green имела на стадии строительства в общей сложности шесть ветропарков общей мощностью 546 МВт и четыре солнечных парка общей мощностью 50 МВт.
За прошедший год компания распределительной сети Elektrilevi также сделала крупнейшую в своей истории инвестицию. Инвестиции Elektrilevi в развитие сети и обеспечение микропроизводства увеличились на пятую часть и составили 126 миллионов евро. Аналогично инвестициям, объем заявок на подключение к сети Elektrilevi также установил рекорд: за год было подано более 12 800 заявок о подключении микропроизводителя. В течение года к сети было подключено 4 946 производителей электроэнергии.