Чистая прибыль Eesti Energia за год выросла в несколько раз

Оборот Eesti Energia увеличился на 69 процентов, до 2,2 миллиарда евро в 2022 году, из которых 56 процентов были получены компанией за пределами Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

Нормализованная EBITDA концерна, или прибыль до вычета затрат без учета влияния изменений в стоимости долгосрочных договоров на покупку электроэнергии, в 2022 году составила 333 миллиона евро, увеличившись на 37% по сравнению с предыдущим годом. Нормализованная чистая прибыль Eesti Energia составила 128,3 миллиона евро, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года.

В 2022 году Eesti Energia выплатила государству в общей сложности 669 миллионов евро в виде налогов и экологических плат. Из них 124,5 миллиона евро в виде различных прямых налогов и акцизов и 544,4 миллиона евро в виде затрат на выбросы CO2 по рыночной цене.

В 2022 году Eesti Energia произвела в общей сложности 6260 ГВтч электроэнергии, что на 20% и 1043 ГВтч больше, чем годом ранее.

«В 2022 году Eesti Energia произвела более 70% потребляемой в Эстонии электроэнергии, благодаря чему в мае, июне, июле и сентябре Эстония спустя много лет снова стала страной-экспортером электроэнергии», – пояснил финансовый директор и член правления Eesti Energia Андри Авил. По его словам, возобновляемая электроэнергия составила 23,2% от общего производства электроэнергии концерна, что включает в себя производство возобновляемой электроэнергии как в Enefit Green, так и Enefit Power.

Объем инвестиций составил почти полмиллиарда евро