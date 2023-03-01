В Эстонии почти на 100 миллионов кубометров меньше леса, чем показывает государственная статистическая инвентаризация лесов (SMI). Об этом стало известно в ходе совместного анализа лесоустроителей и географов из Тартуского университета.
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АНАЛИЗ ⟩ Обман? В эстонских лесах значительно меньше древесины, чем утверждает государство
Обман? В эстонских лесах значительно меньше древесины, чем утверждает государство
«Эти 100 миллионов дополнительных плотных кубометров никогда не существовали в эстонских лесах», - сказал Лембит Мааметс, руководивший проектом «Альтернативная оценка эстонских лесов» (MAH), осуществленным в 2022–2023 годах при поддержке фонда Postimees.