АНАЛИЗ ⟩ Обман? В эстонских лесах значительно меньше древесины, чем утверждает государство

«Эти 100 миллионов дополнительных плотных кубометров никогда не существовали в эстонских лесах», - сказал Лембит Мааметс, руководивший проектом «Альтернативная оценка эстонских лесов» (MAH), осуществленным в 2022–2023 годах при поддержке фонда Postimees.

Если по данным SMI, запас эстонских лесов в 2021 году составлял 464 миллиона кубометров, то по данным MAH - 367 миллионов ​​кубометров. «В этом нет ничего нового - статистическая инвентаризация леса оценивает запас леса больше, чем нормативное лесоустройство, на котором основаны данные лесного реестра. Просто до сих пор никто не обобщил данные лесного реестра на всю Эстонию», - сказал Мааметс.