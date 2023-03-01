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АНАЛИЗ ⟩ Обман? В эстонских лесах значительно меньше древесины, чем утверждает государство

Юлле Харью
, журналист
Обман? В эстонских лесах значительно меньше древесины, чем утверждает государство
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Чтобы получить правильные данные, RMK сам рассчитывает запас леса.
Чтобы получить правильные данные, RMK сам рассчитывает запас леса. Фото: Sander Ilvest

В Эстонии почти на 100 миллионов кубометров меньше леса, чем показывает государственная статистическая инвентаризация лесов (SMI). Об этом стало известно в ходе совместного анализа лесоустроителей и географов из Тартуского университета.

«Эти 100 миллионов дополнительных плотных кубометров никогда не существовали в эстонских лесах», - сказал Лембит Мааметс, руководивший проектом «Альтернативная оценка эстонских лесов» (MAH), осуществленным в 2022–2023 годах при поддержке фонда Postimees.

Если по данным SMI, запас эстонских лесов в 2021 году составлял 464 миллиона кубометров, то по данным MAH - 367 миллионов ​​кубометров. «В этом нет ничего нового - статистическая инвентаризация леса оценивает запас леса больше, чем нормативное лесоустройство, на котором основаны данные лесного реестра. Просто до сих пор никто не обобщил данные лесного реестра на всю Эстонию», - сказал Мааметс.

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