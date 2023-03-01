«Нельзя просто забиться в угол и плакать в одиночестве»: культурная столица не намерена сдаваться под натиском инфляционных бурь

Команда «Тарту 2024» работает над поиском возможных решений, чтобы представить зрителям полную программу, запланированную на следующий год в рамках получения Тарту титула культурной столицы Европы. Из-за резкого роста цен на полученные три года назад проектные средства можно сделать гораздо меньше, признался глава целевого учреждения «Тарту 2024» Кулдар Лейс. Деньги из воздуха не возьмутся.