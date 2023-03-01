В эту субботу состоится предпоследний, пятый этап серии «Эстолоппета» - 46-й лыжный марафон Хаанья. В лесах Вырумаа можно будет пройти две дистанции: классические 43 км или половинную – 22 км. Также будут проведены соревнования для детей.
В эту субботу всех желающих ждут на 46-м лыжном марафоне Хаанья
В эту субботу всех желающих ждут на 46-м лыжном марафоне Хаанья
«Марафонские трассы сейчас в хорошем состоянии. Наши мастера проделали хорошую работу и с погодой до сих пор очень везло – снег хороший и морозная погода нам прекрасно подходит. Прогноз также обещает легкий мороз в субботу, что обеспечит качественную лыжню и для тех лыжников, которые будут проходить дистанцию в походном темпе», сказал главный организатор марафона Ааре Эйхе.
Все старты и финиши марафона пройдут в в центре отдыха и лыжного спорта Хаанья. До вечера среды можно зарегистрироваться по льготной цене, рагистрация продлится вплоть до субботы (включительно).
Старт основной дистанции марафона (43 км) будет дан 4 марта в 11.00, старт дистанции 22 км – в 11.15. детские старты начнутся в 11.30.
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