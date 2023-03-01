В эту субботу всех желающих ждут на 46-м лыжном марафоне Хаанья

«Марафонские трассы сейчас в хорошем состоянии. Наши мастера проделали хорошую работу и с погодой до сих пор очень везло – снег хороший и морозная погода нам прекрасно подходит. Прогноз также обещает легкий мороз в субботу, что обеспечит качественную лыжню и для тех лыжников, которые будут проходить дистанцию в походном темпе», сказал главный организатор марафона Ааре Эйхе.