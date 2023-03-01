По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, дожди и туман. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 3-9, до полуночи порывами 2 м/с, утром на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Весна пришла: завтра днем ожидается до пяти градусов тепла
Весна пришла: завтра днем ожидается до пяти градусов тепла
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня местами небольшой снег. Ветер на континентальной части страны западных направлений, 5-10, на побережье усилится северо-западный и западный ветер до 12, порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем 1-5 градусов тепла.
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