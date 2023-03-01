В последней предвыборной студии Postimees проходят дебаты кандидатов в премьер-министры. Последние результаты опроса Norstat показывают, что у Центристской партии, скорее всего, снова будет возможность сформировать коалицию с Партией реформ или EKRE. В то же время у Партии реформ не очень хорошие варианты формирования правительства без Центристской партии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, с какими эмоциями кандидаты в премьер-министры пришли на дебаты Postimees
Смотрите, с какими эмоциями кандидаты в премьер-министры пришли на дебаты Postimees
В студии Кая Каллас (Партия реформ), Юри Ратас (Центристская партия), Мартин Хельме (EKRE), Лаури Хуссар («Ээсти 200»), Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).
Ведущие дебатов - Эло Мыттус-Леппик и Прийт Хыбемяги.
Ключевые слова