ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, с какими эмоциями кандидаты в премьер-министры пришли на дебаты Postimees

В последней предвыборной студии Postimees проходят дебаты кандидатов в премьер-министры. Последние результаты опроса Norstat показывают, что у Центристской партии, скорее всего, снова будет возможность сформировать коалицию с Партией реформ или EKRE. В то же время у Партии реформ не очень хорошие варианты формирования правительства без Центристской партии.