Необслуженные нагревательные элементы и дымовые трубы ежегодно вызывают порядка сотни пожаров. При этом нередко главной причиной пожара становится попавший в трубу или спрятанный в ней инородный предмет – самым экстремальным примером этого была граната.
От винных бутылок до гранаты – пожароопасные находки в дымоходах жилых домов
По данным Спасательного департамента, в этом году в результате плохо обслуженных или невычищенных дымоходов уже был зафиксирован целый ряд пожаров, и все они были достаточно похожи друг на друга.
Так, 5 января в дымоходе жилого дома в деревне Нюпри в волости Отепя загорелась сажа и смола – последний раз трубу чистили еще в 2019 году. 8 января загорелась сажа в дымовой трубе пеллетного котла многоквартирного дома в деревне Пастаку, волость Эльва. 2 февраля аналогичная история произошла в волости Харку, в частном доме в деревне Табасалу, когда хозяин дома начал разводить огонь в камине. 15 февраля из-за возгорания дымовой трубы едва не загорелся дом в Пылвамаа, волость Канепи.
В большинстве случаев худшего удалось избежать благодаря быстрой реакции спасателей, и после ликвидации пожара они запрещали жильцам пользоваться камином до тех пор, пока его не приведет в порядок трубочист.
По словам трубочиста Юхана Ряни, в невычищенной трубе сажа или попавшие в нее посторонние предметы могут создать температуру, равную температуре горящей лавы, и причинить ущерб на сотни тысяч евро.
«Скопившаяся в нагревательном элементе сажа изолирует тепло и делает горение неэффективным, в результате чего в дымоходе образуются сажа и смола. Горя, они могут поднять температуру дымохода до температуры лавы, то есть до 1200 градусов, в результате чего может лопнуть труба и загореться весь дом», - объяснил Ряни.
Как сказала Анника Мялло, руководитель портфеля страхования жилья ERGO, в случае крупных пожаров сумма ущерба соответствовала стоимости восстановления жилого дома, которая обычно превышает сто тысяч евро. На воспламенение сажи обычно указывает густой дым, и в таком случае необходимо немедленно вынуть дрова из очага и закрыть заслонки. К сожалению, случаи, когда причиной пожара становится возгорание сажи, в страховой практике ERGO встречаются регулярно, и обычно как раз в ситуациях, когда дымоход регулярно обслуживал сам домовладелец.
Бывали и случаи, когда во время пожара спасатели обнаруживали в трубе различные предметы и засоры. Так, совсем недавно спасателям, чтобы достать и удалить посторонний предмет, пришлось снимать весь камин.
«К счастью, для тушения пожара спасателям не пришлось использовать воду, и они справились с помощью порошковых огнетушителей. Тем не менее, несмотря на это, все три этажа дома пострадали от угара и пыли, и более масштабная уборка, для которой придется воспользоваться услугами специализирующейся на таких уборках фирмы, все еще впереди», - отметила Мялло.
По словам трубочиста Юхана Ряни, человеческой фантазии нет предела – за свою долгую карьеру Ряни находил в дымоходах как пластиковые стаканчики и инструменты, так и порножурналы, винные бутылки и гранаты.
«В камин можно класть только сухие материалы для отопления, то есть дрова или брикеты. Использовать в камине другие альтернативные материалы, остатки мебели и мусор ни в коем случае нельзя – их место на станции по переработке отходов или в мусорном баке», – подчеркнул Ряни.
Регулярный уход за отопительной системой и удаление сажи сегодня предусмотрены и законом. «Накапливающаяся в нагревательном элементе сажа изолирует тепло и делает горение неэффективным, – добавил Ряни, по словам которого, обслуживание помимо обеспечения безопасности позволяет повысить и эффективность нагревательного элемента, то есть сократить время, затрачиваемое на нагрев.
«Я только совсем недавно счистил с теплой стены одного дома четыре ведра сажи, в результате чего она стала прогреваться всего за полчаса вместо прежних четырех часов», - сказал он.
Хотя закон и разрешает чистить дымоход в одноквартирных жилых домах самостоятельно, страховая фирма и трубочист не рекомендуют этого делать. «Как правило, людям не хватает необходимых для этого знаний и навыков, поэтому им не удается достичь желаемых результатов, а порой самостоятельная чистка и вовсе приводит к повреждению трубы, - уточнил Ряни. - Кроме того, во время чистки люди создают много беспорядка, сажа попадает в жилые помещения, в результате чего для уборки приходится использовать специальные средства».