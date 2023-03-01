От винных бутылок до гранаты – пожароопасные находки в дымоходах жилых домов

По данным Спасательного департамента, в этом году в результате плохо обслуженных или невычищенных дымоходов уже был зафиксирован целый ряд пожаров, и все они были достаточно похожи друг на друга.

Так, 5 января в дымоходе жилого дома в деревне Нюпри в волости Отепя загорелась сажа и смола – последний раз трубу чистили еще в 2019 году. 8 января загорелась сажа в дымовой трубе пеллетного котла многоквартирного дома в деревне Пастаку, волость Эльва. 2 февраля аналогичная история произошла в волости Харку, в частном доме в деревне Табасалу, когда хозяин дома начал разводить огонь в камине. 15 февраля из-за возгорания дымовой трубы едва не загорелся дом в Пылвамаа, волость Канепи.

В большинстве случаев худшего удалось избежать благодаря быстрой реакции спасателей, и после ликвидации пожара они запрещали жильцам пользоваться камином до тех пор, пока его не приведет в порядок трубочист.

По словам трубочиста Юхана Ряни, в невычищенной трубе сажа или попавшие в нее посторонние предметы могут создать температуру, равную температуре горящей лавы, и причинить ущерб на сотни тысяч евро.