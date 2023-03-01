В последнем выпуске передачи Valimisstuudio на Postimees состоялись дебаты кандидатов на пост премьер-министра. Последние результаты опроса Norstat показывают, что у Центристской партии, скорее всего, снова будет возможность выбора между формированием правительства с Партией реформ или EKRE.
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ ⟩ Мартин Хельме: нынешнее правительство занимается ославяниванием Эстонии
В то же время у Партии реформ не так и много вариантов формирования правительства без Центристской партии. Каковы возможные направления сотрудничества между политическими партиями и где проходят красные линии?
В студии Postimees подискутировали Кая Каллас (Партия реформ), Юри Ратас (Центристская), Мартин Хельме (EKRE), Лаури Хуссар («Ээсти 200»), Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») и Лаури Ляэнеметс (СДПЭ).
Если основываться на данных свежих опросов Norstat, по итогам выборов может быть сформировано шесть коалиций.
Юри Ратас заявил, что избиратели Центристской партии должны получить Центристскую партию, а не Центристскую партию вместе с Партией реформ.
Хелир-Вальдор Сеэдер отметил, что они открыты для переговоров, а также добавил, что они не станут формировать коалицию с партией, которая подрывает безопасность страны.
По мнению Мартина Хельме, в Эстонии происходит вмешательство в выборы страны с помощью информационных операций Кремля. «Этим пользуются либералы и эстонские СМИ», – заявил он.
Кая Каллас сказала, что Партия реформ учла ошибки прошлого и готова к сотрудничеству со всеми политическими партиями, кроме EKRE.
По словам главы «Ээсти 200» Лаури Хуссара, последние четыре-пять лет в эстонской политике ничего толком не делается. «У нас много общего со всеми политическими партиями, но мы также разделяем общие либеральные ценности с Партией реформ», – заявил он.
На вопрос о том, готов ли Юри Ратас сформировать правительство с Каей Каллас, он ответил что Центристская партия готова сотрудничать со всеми политическими силами.
Лишение граждан РФ права голоса
После этого участники дебатов переключились на обсуждение темы права голоса на местных выборах. Хелир-Вальдор Сэдер, Кая Каллас и Лаури Хуссар поддержали идею лишения граждан России права голоса на местных выборах. И если Каллас предложила ввести временное ограничение, Сеэдер и Хуссар высказались за то, что граждане России должны быть навсегда лишены этого права.
«Пусть человек сдаст экзамен на знание эстонского языка и Конституции. Получит гражданство, и тогда сможет принимать участие в политической жизни страны. Это станет для людей стимулом», – высказал мнение лидер «Отечества», упрекнув главу соцдемов Ляэнеметса, что из-за их противостояния данный законопроект не нашел поддержки в парламенте.
Как Ляэнеметс, так и Ратас высказали мнение, что будет неправильно лишать права голоса столь большое количество живущих в Эстонии людей, поскольку это может обернуться нежелательными последствиями.
Мартин Хельме заявил, что в случае любых выборов право голоса должно быть только у граждан Эстонии. «Мы выступаем за то, чтобы права голоса были лишены любые граждане третьих стран, проживающие в Эстонии», – сказал он.
Ратас отметил, что не станет сажать русскоязычных жителей Эстонии в одну лодку с Путиным.
Образование на эстонском языке
При обсуждении темы образования на эстонском языке Лаури Хуссар сказал, что необходимо приложить большие усилия для интеграции русскоязычного населения.
«Нам необходимо создать единую эстонскую школу, где будут прививаться единые эстонские ценности», – заявил он, а также добавил, что особенно активно этой проблемой нужно заниматься в Ида-Вирумаа.
Сеэдер отметил, что именно «Отечество» было инициатором перевода образования на эстонский язык.
Украинские беженцы
Мартин Хельме: «В Эстонию прибыло 100 000 мигрантов, большинство из которых говорит по-русски. Правительство занимается ославяниванием Эстонии. Вы не видите, что такая массовая иммиграция вредит нашему народу».
Кая Каллас отметила, что прибывшие беженцы нашли себе применение на рынке труда Эстонии, чем помогли работодателям. «Мы обязаны им помогать», – заявила она.
Хуссар согласился с Каллас, а также добавил, что многие военные беженцы – это женщины, имеющие высшее образование.
Дорожное строительство
Обсуждая тему строительства дорог, Юри Ратас заявил, что правительство совершило ошибку, когда не взяло кредит, поскольку теперь его все равно придется брать, но это обойдется бюджету гораздо дороже. Ляэнеметс поддержал Ратаса, отметив, что кредит надо былaо брать много лет назад.
Кая Каллас в свое оправдание отметила, что в этом году в строительство дорог было инвестировано больше, чем когда-либо раньше.
По мнению Хелира-Вальдора Сеэдера, в прошлом действительно были допущены ошибки. «Строительство дорог – вопрос безопасности», – сказал он.
Лаури Хуссар высказал мнение, что необходимо также развивать и железнодорожный транспорт.
Помощь бизнесу и состояние экономики
В ходе дебатов Юри Ратас несколько раз упомянул необходимость помогать предприятиям. В ответ на реплику главы центристов Кая Каллас заявила, что для преодоления кризиса государство всячески оказывало помощь как жителям страны, так и предприятиям. «Экономика также циклична, и не во всех секторах бизнеса дела обстоят плохо. Если для латания дыр мы воспользуемся деньгами налогоплательщиков, мы не добьемся эффективности», – сказала она.
По словам председателя «Отечества», не нужно изобретать новые налоги, а также повышать имеющиеся. «Не надо увеличивать налоговую нагрузку как для людей, так и бизнеса», – сказал Сеэдер.
Мертин Хельме заявил, что когда их партия была у власти, все шло хорошо, но все изменилось в худшую сторону после того, как премьером стала Кая Каллас. «При изучении предвыборной программы Партии реформ складывается впечатление, что это какая-то ретро-дискотека», – отметил Хельме.
В ответ на критику Хельме Каллас сказала, что коалиция, в которую входила EKRE, израсходовала резервы. «Поэтому мы встретили кризис с большим минусом. Во время моего правления были и коронавирус, и энергетический кризис, и война. В период вашего правления был лишь один кризис», – отметила она.
Лаури Хуссар высказал точку зрения, что необходимо разработать новые решения, которые позволят помогать тем, кто в этом действительно нуждается.
Ратас не согласился с тем, что при правлении Центристской партии в бюджете образовалась дыра, а также добавил, что при передачи власти Партии реформ экономика страны находилась в хорошем состоянии.