ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ ⟩ Мартин Хельме: нынешнее правительство занимается ославяниванием Эстонии

Сеэдер отметил, что именно «Отечество» было инициатором перевода образования на эстонский язык.

Украинские беженцы

Мартин Хельме: «В Эстонию прибыло 100 000 мигрантов, большинство из которых говорит по-русски. Правительство занимается ославяниванием Эстонии. Вы не видите, что такая массовая иммиграция вредит нашему народу».

Кая Каллас отметила, что прибывшие беженцы нашли себе применение на рынке труда Эстонии, чем помогли работодателям. «Мы обязаны им помогать», – заявила она.

Хуссар согласился с Каллас, а также добавил, что многие военные беженцы – это женщины, имеющие высшее образование.

Дорожное строительство

Обсуждая тему строительства дорог, Юри Ратас заявил, что правительство совершило ошибку, когда не взяло кредит, поскольку теперь его все равно придется брать, но это обойдется бюджету гораздо дороже. Ляэнеметс поддержал Ратаса, отметив, что кредит надо былaо брать много лет назад.

Кая Каллас в свое оправдание отметила, что в этом году в строительство дорог было инвестировано больше, чем когда-либо раньше.

По мнению Хелира-Вальдора Сеэдера, в прошлом действительно были допущены ошибки. «Строительство дорог – вопрос безопасности», – сказал он.

Лаури Хуссар высказал мнение, что необходимо также развивать и железнодорожный транспорт.

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