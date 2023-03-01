Кризис не отступает: закрылся очередной таллиннский ресторан

По словам основателя расположенного в столичном районе Теллискиви ресторана IDU Айлара Вяэртмаа, эстонский общепит до сих пор переживает очень непростые времена, поэтому после двух лет работы им пришлось закрыться, пишет dv.ee.

Вяэртмаа отметил, что конкуренция в сфере общественного питания в Эстонии просто безумна, а рост расходов на электроэнергию и зарплаты сотрудников нанес по бизнесу болезненный удар.

Говоря о дальнейших планах, Вяэртмаа уверяет, что впереди новые вызовы, но с ресторанным бизнесом покончено: «Люди, которые добиваются успеха в этой сфере, – сумасшедшие, так как риски и входная цена безумны, вероятность успеха крайне низкая. Те, кто переживут нынешнее время, безусловно, победители!»