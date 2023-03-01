Эстония увеличит личный состав Сил обороны военного времени почти на 20 000 человек

Согласно действующему плану развития гособороны, в личный состав военного времени входит 26 700 бойцов. Новая наибольшая численность личного состава составит 43 700 бойцов. Увеличение включает несколько важных компонентов.

Во-первых, наземная оборона удваивается за счет 10 500 бойцов. Во-вторых, в верхний предел личного состава военного времени будет включен дополнительный резерв в 4000 бойцов, которые потребуются для обороны Эстонии для пополнения личного состава частей и восстановления их боеспособности.

Третий важный компонент является следствием укрепления обороноспособности Эстонии, так как, например, добавляются позиции, связанные с ведением огня с закрытых позиций и с противотанковыми и противовоздушными силами.

«Цель увеличения личного состава военного времени состоит в том, чтобы каждый существующий и новый потенциал Сил обороны был обеспечен достаточным количеством защитников государства, - сказал министр обороны Ханно Певкур. - Это поможет нам с хирургической точностью планировать вверенные гособороне деньги налогоплательщика. Поскольку деятельность Сил обороны финансируется из кошелька налогоплательщика, важно знать, какой персонал мы должны учитывать при обучении и при закупке оснащения».

Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации. Таким образом, верхний предел состава военного времени также определяет, сколько сил командующий Силами обороны будет, не дожидаясь дальнейших указаний правительства, иметь в своем распоряжении при объявлении военного положения.