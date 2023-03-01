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Видео ⟩ В деревне Коогу на заднем дворе дома разгуливал хищник

Март Рауба
, журналист
В деревне Коогу на заднем дворе дома разгуливал хищник
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Любопытная рысь на заднем дворе дома.
Любопытная рысь на заднем дворе дома. Фото: Eesti Jahimeeste selts

В ночь на вторник камера наблюдения охотника, проживающего в деревне Коогу в волости Виру-Нигула уезда Ляэне-Вирумаа, зафиксировала рысь, передвигающуюся по заднему двору дома. На видео видно, как животное оглядывается и, вероятно, ищет еду.

Исполнительный директор охотничьего клуба Раквере Яан Виллак сказал, что рысь - самый осторожный из всех крупных хищников, обитающих в Эстонии, поэтому мы редко слышим о том, что они вступают в контакт с людьми. «Их численность определенно меньше, чем медведей. Я не могу сравнить их с волками, но их может быть примерно столько же», - сказал Виллак.

Однако рысь может быть весьма любопытной. По словам Виллака, время от времени случается, что, когда человек перемещается по лесу, рысь идет по его следам. Однако, как и все дикие животные, она избегает близкого контакта.

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