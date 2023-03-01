Видео ⟩ В деревне Коогу на заднем дворе дома разгуливал хищник

Исполнительный директор охотничьего клуба Раквере Яан Виллак сказал, что рысь - самый осторожный из всех крупных хищников, обитающих в Эстонии, поэтому мы редко слышим о том, что они вступают в контакт с людьми. «Их численность определенно меньше, чем медведей. Я не могу сравнить их с волками, но их может быть примерно столько же», - сказал Виллак.