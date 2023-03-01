IKEA и Marimekko совместно создали специальную коллекцию BASTUA, посвященную северным странам

Коллекция BASTUA сочетает в себе опыт IKEA в области обустройства дома с графическими принтами Marimekko, чтобы повысить удовольствие и радость от заботы о себе. Название коллекции BASTUA - это используемое в Смоланде, регионе на юге Швеции, где IKEA начала свою деятельность, слово, обозначающее баню и все с ней связанное, то есть скандинавскую культуру сауны. Предметы из коллекции BASTUA подходят как для теплых летних месяцев, проведенных у озера, так и для домашнего отдыха после долгого дня.

Фото: Ikea

«IKEA и Marimekko стремятся улучшить повседневную жизнь, поэтому сотрудничество было для нас естественным выбором. Коллекция BASTUA фокусируется на культуре благополучия, с помощью которой мы привносим в мебель IKEA и аксессуары для дома красоту скандинавского лета и природы», - сказал креативный директор IKEA Хенрик Мост.

Фото: Ikea

Это первый случай, когда Marimekko создает эксклюзивные принты для совместного бренда. Миссия Marimekko - помогать людям быть счастливыми, но при этом оставаться такими, какие они есть, и приносить радость в их повседневную жизнь с помощью смелых узоров и цветов. Коллекция также вдохновлена ​​большими декоративными листьями ревеня, которые растут рядом с саунами в Финляндии. Рисунок листа ревеня можно найти на многих предметах коллекции, в том числе на культовой сумке FRAKTA.

Фото: Ikea