IKEA и Marimekko запустили совместную коллекцию BASTUA, вдохновленную скандинавской природой, благополучием и заботой о себе. Специальная коллекция мебели, изделий из стекла и текстиля, выпущенная ограниченным тиражом, состоит из более чем 20 товаров с яркими набивными рисунками. Коллекция доступна в таллиннском магазине IKEA с 1 марта.
IKEA и Marimekko совместно создали специальную коллекцию BASTUA, посвященную северным странам
Коллекция BASTUA сочетает в себе опыт IKEA в области обустройства дома с графическими принтами Marimekko, чтобы повысить удовольствие и радость от заботы о себе. Название коллекции BASTUA - это используемое в Смоланде, регионе на юге Швеции, где IKEA начала свою деятельность, слово, обозначающее баню и все с ней связанное, то есть скандинавскую культуру сауны. Предметы из коллекции BASTUA подходят как для теплых летних месяцев, проведенных у озера, так и для домашнего отдыха после долгого дня.
«IKEA и Marimekko стремятся улучшить повседневную жизнь, поэтому сотрудничество было для нас естественным выбором. Коллекция BASTUA фокусируется на культуре благополучия, с помощью которой мы привносим в мебель IKEA и аксессуары для дома красоту скандинавского лета и природы», - сказал креативный директор IKEA Хенрик Мост.
Это первый случай, когда Marimekko создает эксклюзивные принты для совместного бренда. Миссия Marimekko - помогать людям быть счастливыми, но при этом оставаться такими, какие они есть, и приносить радость в их повседневную жизнь с помощью смелых узоров и цветов. Коллекция также вдохновлена большими декоративными листьями ревеня, которые растут рядом с саунами в Финляндии. Рисунок листа ревеня можно найти на многих предметах коллекции, в том числе на культовой сумке FRAKTA.
«Важной частью творческого и дизайнерского процесса принтов коллекции BASTUA было создание связи с финскими корнями Marimekko и культурой сауны. Marimekko стремится привносить радость в повседневную жизнь людей своими смелыми принтами и дизайном, и мы рады, что это стало возможным благодаря IKEA», - сказала креативный директор Marimekko Ребекка Бэй.
Коллекция состоит из самых разных предметов - от мебели, посуды до текстиля с яркими узорами. В коллекцию входят халаты, полотенца и, впервые, ведро для использования в сауне. Коллекция включает в себя столовые приборы и посуду для еды до и после посещения сауны, мягкие коврики для стульев, на которые можно положить ноги, и свечи BASTUA, наполняющие комнату ароматами бузины, ревеня и сладкой ванили.
Изделия можно комбинировать – поднос BASTUA идеально подходит к приставному столику из той же коллекции. В коллекцию также входит стильная и прочная скамья, которая идеально подходит для уединения.
Лимитированная коллекция BASTUA будет доступна в Эстонии с 1 марта. Цены на товары начинаются от 1,99 евро.