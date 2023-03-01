Конспирологи в интернете пытаются убедить людей, что никакой войны в Украине нет

В действительности, война в Украине тщательно задокументирована.

Наряду со свидетельствами очевидцев, Би-би-си и другие мировые СМИ сняли большое количество видеохроники с украинской линии фронта. Они также изучили ложные заявления о некоторых ключевых событиях конфликта. Есть также свидетельства от правительств и агентств из многих стран мира, которые подтверждают, что война - это реальность.

С самого начала социальные сети были полны видеороликов о войне, подлинность многих из которых была также подтверждена журналистами.

Дыра в киевской многоэтажке - не фейк

Через два дня после вторжения России кадры с многоэтажным жилым домом в Киеве с огромной зияющей дырой после попадания в него ракеты разошлись по всему миру.

Журналисты подробно освещали последствия удара с места происшествия.

Но в последние несколько дней видео и фото дома, который с тех пор был отремонтирован и частично реконструирован, снова стали вирусными в социальных сетях.

Циркуляция этих фото и видео дала повод для утверждений, что либо этот дом никогда не подвергался ракетному удару, либо вообще вся война является мистификацией, потому что, согласно аргументам утверждающих это людей, невозможно восстановить здание во время продолжающегося конфликта.

Cреди тех, кто поделился этим заявлением, был и правый подкастер и антиваксер, чей ранее заблокированный аккаунт в твиттере был недавно восстановлен.