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Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова

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Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова
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Заседание Государственной Думы РФ.
Заседание Государственной Думы РФ. Фото: RUSSIAN STATE DUMA PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным служащим использовать иностранные слова в официальных документах и при исполнении своих обязанностей.

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», - говорится в опубликованном вчера законе.

Исключение делается только для иностранных слов, не имеющих общеупотребительного аналога в русском языке.

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