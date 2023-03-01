Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным служащим использовать иностранные слова в официальных документах и при исполнении своих обязанностей.
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Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова
Путин запретил чиновникам использовать иностранные слова
«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», - говорится в опубликованном вчера законе.