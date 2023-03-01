Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии

О чем договорились Британия и ЕС?

Грузы, идущие из Британии в Северную Ирландию, будут проходить условную границу между ней и остальной страной, либо по «зеленому», либо по «красному» коридору. По «зеленому» - без досмотра - будут пропускать грузы, которые не пойдут дальше на территорию Евросоюза (Республики Ирландия). По «красному», с досмотром и таможенными формальностями, пойдут грузы, предназначенные для ЕС.

Грузы, идущие из Северной Ирландии в остальные части Соединенного Королевства, не подлежат таможенному оформлению.

Некоторые законы и правила Евросоюза по-прежнему будут распространяться на Северную Ирландию, но ее парламент (Ассамблея) получит право квалифицированным большинством отклонять новые законы и правила ЕС на своей территории.

Подробно в том, как будет работать новое соглашение, политикам и экспертам еще предстоит разобраться.

В чем была проблема?

Один из самых серьезных вопросов, который встал перед Британией в связи с решением выйти из Евросоюза - это вопрос, как избежать появления зримой и осязаемой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. На отсутствии этой границы строились соглашения, которые больше 20 лет назад положили конец кровавому конфликту в Ольстере, а ее восстановление несло бы совершенно реальную угрозу новой вспышки.

Лондон и Брюссель договорились, что, чтобы не вводить таможенный контроль на острове Ирландия, он будет введет в портах Северной Ирландии - для грузов из остальной Британии.