Несколько недель назад Департамент полиции и погранохраны по предложению Департамента полиции безопасности (КаПо) аннулировал долгосрочный вид на жительство российского пропагандиста с неуказанным гражданством, то есть с серым паспортом, Сергея Чаулина. Юридически это был, мягко говоря, сложный случай.
Пробел в законе: лишенного ВНЖ человека с серым паспортом ничто не обязывает покидать Эстонию
И Министерство внутренних дел, и КаПо заверяют, что Чаулин после аннулирования его вида на жительства добровольно согласился выехать в Россию. «Чаулина не выслали, он сам выбрал уехать в Россию», - сказал глава отдела погранохраны и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
За последние десять лет было 30 подобных случаев аннулирования вида на жительство долговременного жителя с серым паспортом. Все они связаны с тем, что человек представляет угрозу общественному порядку.
Однако возможности эстонского государства выслать из страны неподходящего человека с серым паспортом зависят от воли самого этого человека. Если у человека с серым паспортом аннулируется вид на жительство, предыдущие прецеденты демонстрируют, что нет оснований отправлять его, например, на границу с Россией, если человек этого не хочет.
Инструмент Кремля
На основании Закона об иностранцах вид на жительство иностранца может быть признан недействительным, если человек представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин, у которого серый паспорт, покинул Эстонию вечером 14 февраля.
По данным КаПо, Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Чаулин разжигал годами национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции «Бессмертного полка» и руководил некоммерческой организацией, которая проводила раскольническую политику Кремля «Российские соотечественники в Европе».
«Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности», - заявили в КаПо.
Правовое пространство не соответствует ситуации с безопасностью
«Тогда возникнет довольно большая проблема», - сказал бывший вице-канцлер министра внутренних дел, редактор рубрики про безопасность Postimees Эркки Коорт в ответ на вопрос, что произойдет, если человек, лишенный вида на жительство, откажется покинуть Эстонию.
Он вспомнил случай в 2000-х с одним советским военным в отставке. После ухода русских войск военнослужащие получили возможность приобрести квартиру в России по ваучерам. Это при условии, что они останутся там жить. Упомянутый военнослужащий также приобрел квартиру в России, но продал ее и вернулся в Эстонию.
По воспоминаниям Коорта, Эстония пыталась лишить его вида на жительство на 5-10 лет. Но он не согласился ехать в Россию, а потому его не могли выслать. Его держали в центре для высылаемых лиц около года, пока суд не распорядился его освободить.
«На самом деле, в нынешней ситуации мы должны пересмотреть, соответствует ли это правовое пространство тому, что требует ситуация с безопасностью», - сказал Коорт.
Он пояснил: «Суд принимает решение, исходя из правового пространства: выслать его невозможно, если он не хочет уезжать. Но это гражданин бывшего Советского Союза, а Россия объявила, что все граждане Советского Союза автоматически становятся гражданами России. Человек сказал, что у него серый паспорт, нет российского гражданства и будто бы ничего нельзя сделать. Но юридически у него на самом деле есть российское гражданство, просто он его не активировал. Так что, в принципе, ему есть, куда ехать. Эта логика судом в настоящее время не использовалась».
Временный вид на жительство вместо долгосрочного?
Если нет возможности отправить человека за восточную границу или куда-либо еще, в распоряжении Министерства внутренних дел есть промежуточная мера. По словам Янека Мяги, если в процессе аннулирования долгосрочного вида на жительство выяснится, что высылка из страны человека не перспективна или если он не представляет непосредственной существенной угрозы безопасности страны, ему, как отмечает Мяги, можно выдавать временный вид на жительство. Живя на этой основе, он имеет меньше прав на участие в жизни эстонского общества. Например, он не сможет участвовать в местных выборах и ему придется периодически продлевать вид на жительство.
Мяги подчеркнул, что при аннулировании вида на жительство Департамент полиции и погранохраны должен оценить перспективу высылки иностранца.
«Иностранец не может быть выслан в страну, где может возникнуть угроза его жизни или человеческому достоинству. Если иностранец добровольно не выполнил свою обязанность по выезду или подлежит немедленному выдворению из страны, детали передачи лица отдельно согласуются с принимающей страной», - сказал он.
В прошлом году был аннулирован вид на жительство долговременного жителя 136 граждан России (в том числе, и по их собственному желанию).