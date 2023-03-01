Пробел в законе: лишенного ВНЖ человека с серым паспортом ничто не обязывает покидать Эстонию

И Министерство внутренних дел, и КаПо заверяют, что Чаулин после аннулирования его вида на жительства добровольно согласился выехать в Россию. «Чаулина не выслали, он сам выбрал уехать в Россию», - сказал глава отдела погранохраны и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

За последние десять лет было 30 подобных случаев аннулирования вида на жительство долговременного жителя с серым паспортом. Все они связаны с тем, что человек представляет угрозу общественному порядку.

Однако возможности эстонского государства выслать из страны неподходящего человека с серым паспортом зависят от воли самого этого человека. Если у человека с серым паспортом аннулируется вид на жительство, предыдущие прецеденты демонстрируют, что нет оснований отправлять его, например, на границу с Россией, если человек этого не хочет.

Инструмент Кремля

На основании Закона об иностранцах вид на жительство иностранца может быть признан недействительным, если человек представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин, у которого серый паспорт, покинул Эстонию вечером 14 февраля.

По данным КаПо, Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Чаулин разжигал годами национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции «Бессмертного полка» и руководил некоммерческой организацией, которая проводила раскольническую политику Кремля «Российские соотечественники в Европе».

«Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности», - заявили в КаПо.