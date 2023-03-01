В этому году в Эстонии выдался рекордно теплый последний месяц зимы

Если обычная средняя температура воздуха в феврале составляет 3,8 градуса мороза, то в этом году она составила 1,3 градуса мороза. Максимальная зарегистрированная температура воздуха составила 9,1 градуса тепла 13 февраля в Хельтермаа, а минимальная 21,8 градуса мороза 22 февраля в Нарве.