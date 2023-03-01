Исследование: от налоговой реформы больше всего выиграли люди с низкими доходами

Основное внимание исследования было уделено влиянию подоходного налога, социального налога, взносов по страхованию от безработице, налога с оборота и акцизов на людей и семьи. Министерство финансов заказало анализ последствий реформы не облагаемого налогом дохода, проведенной в 2018 году, на распределение налогового бремени по группам населения с целью дальнейшего планирования налоговой политики.

Результаты исследования показывают, что реформа не облагаемого налогом минимума оказала положительное влияние на большую часть домохозяйств Эстонии, доля подоходного налога уменьшилась, а чистый доход людей увеличился, особенно в домохозяйствах с более низкими доходами.

Домохозяйства с более высокими доходами не выиграли и не проиграли от изменения налога: для них не произошло увеличения налоговой нагрузки, потому что ставка подоходного налога не изменилась и в целом речь идет о прогрессивном налоге.

При сравнении текущей ситуации со сценарием, при котором налоговая реформа не было бы воплощена в жизнь, в исследовании делается вывод о том, что реформа замедлила рост неравенства в Эстонии. При этом данные исследования подтверждают, что неравенство по доходам в Эстонии все равно выросло за этот период и что эта тенденция, скорее всего, сохранится.