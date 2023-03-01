Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства финансов, от повышения не облагаемого подоходным налогом дохода больше всего выиграли люди с самыми низкими доходами и пенсионеры, однако реформа отрицательно сказалась на госбюджете.
Исследование: от налоговой реформы больше всего выиграли люди с низкими доходами
Основное внимание исследования было уделено влиянию подоходного налога, социального налога, взносов по страхованию от безработице, налога с оборота и акцизов на людей и семьи. Министерство финансов заказало анализ последствий реформы не облагаемого налогом дохода, проведенной в 2018 году, на распределение налогового бремени по группам населения с целью дальнейшего планирования налоговой политики.
Результаты исследования показывают, что реформа не облагаемого налогом минимума оказала положительное влияние на большую часть домохозяйств Эстонии, доля подоходного налога уменьшилась, а чистый доход людей увеличился, особенно в домохозяйствах с более низкими доходами.
Домохозяйства с более высокими доходами не выиграли и не проиграли от изменения налога: для них не произошло увеличения налоговой нагрузки, потому что ставка подоходного налога не изменилась и в целом речь идет о прогрессивном налоге.
При сравнении текущей ситуации со сценарием, при котором налоговая реформа не было бы воплощена в жизнь, в исследовании делается вывод о том, что реформа замедлила рост неравенства в Эстонии. При этом данные исследования подтверждают, что неравенство по доходам в Эстонии все равно выросло за этот период и что эта тенденция, скорее всего, сохранится.
Если говорить о возрастных группах, увеличение не облагаемого налогом дохода оказалось наиболее выигрышным для пенсионеров, среди которых оно снизило риск бедности. Без этих изменений риск бедности, скорее всего, увеличился бы за последние пять лет.
В то же время реформа отрицательно сказалась на государственном бюджете, так как государство получило на 3-5% меньше подоходного налога, чем в случае действия прежней налоговой системы.
Например, в прошлом году расходы на поддержку семей с низкими доходами мерами налоговой политики составили около 200 млн евро.
При этом в абсолютных цифрах поступления подоходного налога увеличились из-за относительно быстрого роста доходов в Эстонии за этот период. Рост доходов населения без изменения установленных в начале реформы правилах расчета налогового вычета в зависимости от размера дохода привели к тому, что реформа стала в основном мерой поддержки для лиц с наиболее низкими доходами.
Исследование было проведен Центром прикладных исследований в сфере социальных наук (RAKE) Тартуского университета по заказу Министерства финансов. В исследовании были изучены данные за 2016-2021 годы.