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Организатор ЧМ в Планице объяснил отсутствие публики

rus.postimees.ee
Организатор ЧМ в Планице объяснил отсутствие публики
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Полупустые трибуны в Планице, ЧМ по лыжным видам спорта 2023.
Полупустые трибуны в Планице, ЧМ по лыжным видам спорта 2023. Фото: Valancic/Sportida

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице, можно было видеть неожиданное и удручающее зрелище: в момент соревнований трибуны были полупустыми. Руководитель оргкомитета соревнований Томаш Шустерсич пояснил, почему так вышло.

Чемпионат мира в Планице спортсмены раскритиковали –трибуны были местами пустые, а организаторы не смогли привлечь достаточного количества болельщиков.

«Это случилось из-за рокового стечения нескольких обстоятельств. Все началось с пандемии коронавируса, которая длилась несколько лет. В прошлом году начавшаяся в Украине война взвинтила цены на энергоносители и связанные с этим услуги до небес», - пояснил Шустерсик ситуацию в интервью Žurnal24.

«Если оглянуться на осень 2022 года, когда мы выпустили в продажу билеты, атмосфера была мрачной и болезненной. Сообщения о коронавирусе полностью еще не улеглись, цены начали расти», - добавил он.

Поначалу организаторы надеялись, что чемпионат мира посетит 150 000 человек, но к этой отметке подобраться не удалось.

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