Организатор ЧМ в Планице объяснил отсутствие публики

Чемпионат мира в Планице спортсмены раскритиковали –трибуны были местами пустые, а организаторы не смогли привлечь достаточного количества болельщиков.

«Это случилось из-за рокового стечения нескольких обстоятельств. Все началось с пандемии коронавируса, которая длилась несколько лет. В прошлом году начавшаяся в Украине война взвинтила цены на энергоносители и связанные с этим услуги до небес», - пояснил Шустерсик ситуацию в интервью Žurnal24.

«Если оглянуться на осень 2022 года, когда мы выпустили в продажу билеты, атмосфера была мрачной и болезненной. Сообщения о коронавирусе полностью еще не улеглись, цены начали расти», - добавил он.