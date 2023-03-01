По данным службы спасения, в районе Сикупилли в Таллинне произошел взрыв газа в автомобиле. Один из газовых баллонов отлетел на расстояние в 300 метров.
ФОТО ⟩ В районе Сикупилли в легковом автомобиле взорвался газ
В районе Сикупилли в легковом автомобиле взорвался газ
«Второй баллон остался в машине, но он был отключен спасателями. Предположительно, проезжавший в момент взрыва другой автомобиль также был поврежден», - сообщил спецаилист по связям с общественностью службы спасения корреспонденту Postimees.
Сотрудники скорой помощи провели медицинское обследование водителя.