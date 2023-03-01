Проведенное компанией Bonava «Исследование счастливого района» продемонстрировало, что 76% жителей Эстонии довольны своим жилищем. По данным переписи населения, сегодня 70% домохозяйств страны находятся в многоквартирных домах. Жилищные предпочтения жителей Эстонии сильно изменились по сравнению с первыми годами существования республики. Руководитель по продажам Bonava Eesti Лаури Лааноя рассказал, чем такие предпочтения отличаются от прошлых и как сегодня выбирают новое жилье.
Исследование: где именно в Эстонии живут те 76% участников опроса, которые довольны своим жильем?
Современный комфорт и цельная жилая среда сыграли большую роль в том, почему многие из нас сегодня живут в многоквартирных домах. Но сто лет назад основным местом жительства были частные дома, которые в сегодняшних условиях скорее можно назвать хуторами. По данным Департамента статистики Эстонии, до 1950-х годов в стране строили больше частных, чем многоквартирных домов.
«Сто лет назад типичное жилище представляло собой хуторской комплекс, в котором вместе жили несколько поколений, - рассказал руководитель по продажам Bonava Eesti, отметив, что, к сожалению, статистика также показывает, что большое количество построенных до 1919 года домов сегодня пустует. - На протяжении десятилетий главной причиной переезда в город была работа. И сегодня недвижимость покупают и выбирают в районах, где больше рабочих мест или существует удобная транспортная сеть, чтобы добираться до работы».
В начале прошлого века именно концентрация промышленности и производства в населенных пунктах обусловила бурный рост районов многоквартирных домов. Пик строительства многоквартирных домов пришелся на 60-е годы, когда, по данным Департамента статистики, каждое последующее десятилетие добавлялось по 90–120 тысяч новых квартир.
Ситуация изменилась только в 90-е годы, когда строительство квартир сократилось примерно до 30 тысяч в год и до сегодняшнего дня остается на аналогичном уровне. Таким образом, почти две трети населения Эстонии до сих пор живет в домах советской эпохи.
Во время строительного бума в Таллинне выросли районы Мустамяэ, Ыйсмяэ и Ласнамяэ, предлагавшие больше удобств, чем раньше: центральное отопление и центральную канализацию. «На первый взгляд, спальные районы могут показаться просто большим скоплением домов, но на самом деле они были спроектированы с целью создания полноценной жилой среды и на то время были весьма современными и инновационными. Учитывалось расположение детских садов и школ, а также транспортное сообщение. Поэтому, помимо теплого жилья и водоснабжения, значительно облегчился и быт людей», - пояснил Лааноя.
Желание переехать в город или в пригороды крупных городов оставалось сильным и в период после восстановления независимости. Данные Департамента статистики Эстонии показывают, что, например, за последние десять лет 88% всех жилых помещений были построены в Харьюмаа или Тартумаа. Особенно показательно, что 52% всех новостроек стали домом для семей с детьми.
«В случае новостроек большое внимание уделяется созданию полноценной жилой среды, ведь помимо качеств самой квартиры сегодняшние покупатели гораздо более требовательны в отношении безопасного и многообразного района, где удобно жить с детьми», - поделился опытом Лааноя.
Как показало «Исследование счастливого района», проведенное в прошлом году фирмой Norstat по заказу Bonava, для жителей Эстонии при выборе места жительства самым важным являются его безопасность, чистота и доступность.